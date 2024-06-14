سعر الأضحية يبدأ من 6 آلاف جنيه.. أسعار خروف العيد في الأسواق

شهدت أسعار الأضاحي وزن قائم من الخراف والعجول حيث سجل سعر خروف العيد قائم 195 جنيها للكيلو، ويبلغ متوسط وزن الخروف 60 كيلو، ويتراوح سعره من 6 آلاف إلى 15 ألف جنيه حسب الوزن.

أسعار الخرفان

وسجل سعر كيلو الخروف البلدي بين 160 و215 جنيها، وسعر الخروف يتراوح بين 6 حتى 10 آلاف جنيه، وسعر كيلو الخروف البرقي قائم يتراوح بين 190 و220 جنيها.

وسجل سعر كيلو البقر الكبير القائم بـ155 جنيهًا، وسجل سعر الجاموس الصغير القائم بـ165 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الجاموس الكبير القائم بـ158 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر البقري الصغير القائم بـ170 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة

وتراوح سعر كيلو اللحم البقري البرازيلي بين 280 و340 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو اللحم الهندي المفروم 240 جنيهًا، كما بلغ سعر كيلو اللحم الكندوز 240 جنيهًا، وسجل سعر السجق المستورد 170 جنيها.

أسعار اللحوم البلدي



وتراوحت أسعار اللحوم البلدي بين 320 و350 جنيهًا، وسجل أسعار كيلو كباب الحلة اليوم تسجل 335 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم الجملي بين 300 حتى 330 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم الكندوز 370 جنيهًا للكيلو.

وكان أكد يوسف البسومي النقيب العام للجزارين، أن أسعار اللحوم المذبوحة تتراوح أسعارها بين ٤٠٠جنيه للصندوق البقري و350 للصندوق الجاموسي ومتوقع أن تنخفض هذا الأسعار الأسبوع المقبل بشكل كبير قبل عيد الأضحى، كما أن أسعار اللحوم وزن قائم في الاسواق حاليا بسعر 170 جنيها للبقري، وزن قائم ومتوقع أن تنخفض الأسبوع المقبل إلى 165 و160 جنيها وزن قائم، وأن أسعار الجاموسي وزن قائم سعرة حاليا 160 و155 جنيها ومتوقع أن تنخفض الأسعار خلال الأسبوع المقبل إلى 150 جنيها للكيلو كما أن من المتوقع أن تنخفض أسعار الضأن خراف وماعد وزن قائم من 200 إلى 190 جنيها للكيلو وزن قائم.

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