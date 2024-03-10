"رمضان يجمعنا".. موسم إعلامى ودرامى متميز ينتظر المصريين برعاية "المتحدة"

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي جاهزية مصر لاستقبال شهر رمضان، مشيرة إلى الأجواء الإيجابية التي تعم البلاد حاليًا.

أشارت الخلالي في برنامجها "في المساء مع قصواء" الذي يُبث عبر قناة سي بي سي، إلى تطور الأداء الإعلامي مؤخرًا، استنادًا إلى الإحصائيات ومعدلات جودة المحتوى، مع التركيز على قضايا المجتمع المهمة.

وأضافت أن الإعلام لعب دورًا محوريًا في تغطية الأحداث الكبرى مثل الانتخابات الرئاسية، وكذلك في التحضير للشهر الكريم بمحتوى درامي وتوعوي.

وأوضحت الخلالي أن شركة المتحدة تعد الجمهور بموسم درامي وإعلامي غني خلال رمضان، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، مما يعزز من تواصلها وانتشارها.

وتطرقت إلى التنوع الثقافي الذي سيشهده رمضان هذا العام، مع برامج دينية معتدلة، ومحتوى مخصص للأطفال على مستوى عالٍ، بالإضافة إلى برامج الطبخ التي تتناسب مع الثقافة المصرية.

واختتمت بالإشارة إلى 20 عملًا دراميًا متنوعًا سيُعرض خلال الشهر، مع التركيز على “الحشاشين” كأبرز إنتاج تاريخي درامي، مؤكدة أنه سيناسب جميع الأذواق، سواء للجمهور المحلي أو الدولي، بهدف نشر الوعي والثقافة المصرية.