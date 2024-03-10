فراس سعيد: الناس تحب أدوار الشر.. وهتكرهونى شوية فى "صدفة"

تحدث الفنان فراس سعيد عن دوره في مسلسل "صدفة"، موضحًا أن يجسد شخصية رجل أعمال صديق للشخصية التي يلعبها الفنان خالد الصاوي وتربطهما علاقة صداقة.

وأضاف "سعيد" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "المسلسل يرسم صورة لنوعية من العلاقات الإنسانية القائمة على المصلحة ويحدث بسبب ذلك العديد من المشكلات".

وتابع: "الناس هتزعل مني شوية في المسلسل لكنا هيحبوني في الأخر، الشر نأخذ منه العظة ويقدم رسالة معينة للجمهور" مشيرًا إلى أن الناس تحب أدوار الشر جدًا.

كما أكد أن جميع أفراد طاقم العمل يبذلون مجهودًا جبارًا لإخراج العمل بشكل يليق بالجمهور، مشيرًا إلى أن الشركة المتحدة كيان كبير له يد في تطوير الصناعة والمواضيع أيضًا.

واستكمل: "الشركة المتحدة حريصة على تراث صناعة السينما في مصر، وهناك استيعاب للفن العربي والفنانين العرب واستيعاب وضع العالم" مشيرًا إلى أن الشركة المتحدة تقدم إمكانيات إنتاجية ضخمة جدًا ولدينا الآن مضمون نستطيع أن نصدره للعالم.