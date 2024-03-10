الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"غرفة الشرقية التجارية" تناقش رفع القدرات التصديرية فى اجتماع موسع

الغرف التجارية
الغرف التجارية

عقدت غرفة الشرقية التجارية اليوم اجتماعا موسعا يناقش القدرات التصديرية بالمحافظة، وقال محمد الزاهد، رئيس الغرفة التجارية، إن الاجتماع تناول مناقشة سبل تنمية القدرات التصديرية للمحافظة عبر تطوير القدرات التسويقية والتصديرية لمنسوبي الغرفة.

القدرات التصديرية للغرفة 

وأوضح الزاهد، أنه يهتم بالقدرات التصديرية من الصناع والتجار، وذلك عن طريق إمكانية عمل دورات متخصصة في هذا المجال لتنمية وتطوير القدرات التسويقية والتصديرية لمن يرغب من مصدري المحافظة. 

خطة الدولة لزيادة الصادرات المصرية

وأوضح رئيس الغرفة التجارية أن الغرفة تستهدف خلال الفترة المقبلة المساهمه في كثير من الأنشطة الخاصة بالعمليات التصديرية والمساهمة في رفع قيمة الصادرات المصرية وفق توجهات الدولة نحو تحقيق حلم الـ100 مليون دولار صادرات.

وأوضح رئيس الغرفة أنه تمت مناقشة ما تقدمه الإدارات المتخصصة بكل من البنك الأهلي المصري والبنك الإفريقي للصادرات والواردات والخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين.
وأشار رئيس الغرفة التجارية، إلى أنه من خدمات مالية وغير مالية كما شارك فيها الإدارة العامة للبحوث الاقتصادية بالغرفة وممثلي مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، وممثلي البنك الإفريقي للصادرات والواردات.

خطة استراتيجية للغرفة 

وأكد رئيس الغرفة أنه هناك خطة استراتيجية للغرفة خلال دورتها الحالية أبرزها تستهدف تدريب التجار والمصدرين وسيدات الأعمال لرفع جودة المنتجات المصرية لتكون قادرة على المنافسة التصديرية.

وأشار إلى أن الفترة الحالية تعمل الغرفة علي توفير السلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير السلع الغذائية وتوفيرها بمعارض أهلًا رمضان بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مع توافر كل السلع.

وشارك في الاجتماع رئيس الغرفة التجارية المهندس محمد الزاهد، رئيس الغرفة وبحضور نائبه المحاسب عبد الحميد عطا الله وعدد من أعضاء المجلس وأمين عام الغرفة وعدد من اعضاء الغرفة التجارية بالشرقية.

 

 

غرفة الشرقية التجارية القدرات التصديرية مناقشة سبل تنمية مناقشة سبل تنمية القدرات التسويقية التصديرية دورات متخصصة

مواد متعلقة

بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية بدمياط وجمعية الدقهلية (صور)

الأكثر قراءة

إشادة واسعة بنقل «المتحدة» لصلاة التراويح: «طقس لا غنى عنه.. ونقلة غير مسبوقة للتليفزيون»

الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فى هذه الدول

دار الإفتاء تعلن: غدًا الإثنين أوّل أيام شهر رمضان 2024

الملوثات الجوية تعيق رؤية هلال رمضان فى مرصد حلوان

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

تعرف على الفوائد الصحية لتناول التمر فى رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

ماجد حبته

تهنئة من الوادى المقدس

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

صور

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب الجفاف وعدم التغذية.. ارتفاع شهداء المجاعة فى غزة لـ25

"تعالوا إلى لقاء يسوع".. ماذا تكشف تصريحات بايدن عن نتنياهو؟

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى