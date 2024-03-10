"غرفة الشرقية التجارية" تناقش رفع القدرات التصديرية فى اجتماع موسع

عقدت غرفة الشرقية التجارية اليوم اجتماعا موسعا يناقش القدرات التصديرية بالمحافظة، وقال محمد الزاهد، رئيس الغرفة التجارية، إن الاجتماع تناول مناقشة سبل تنمية القدرات التصديرية للمحافظة عبر تطوير القدرات التسويقية والتصديرية لمنسوبي الغرفة.

القدرات التصديرية للغرفة

وأوضح الزاهد، أنه يهتم بالقدرات التصديرية من الصناع والتجار، وذلك عن طريق إمكانية عمل دورات متخصصة في هذا المجال لتنمية وتطوير القدرات التسويقية والتصديرية لمن يرغب من مصدري المحافظة.

خطة الدولة لزيادة الصادرات المصرية

وأوضح رئيس الغرفة التجارية أن الغرفة تستهدف خلال الفترة المقبلة المساهمه في كثير من الأنشطة الخاصة بالعمليات التصديرية والمساهمة في رفع قيمة الصادرات المصرية وفق توجهات الدولة نحو تحقيق حلم الـ100 مليون دولار صادرات.

وأوضح رئيس الغرفة أنه تمت مناقشة ما تقدمه الإدارات المتخصصة بكل من البنك الأهلي المصري والبنك الإفريقي للصادرات والواردات والخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين.

وأشار رئيس الغرفة التجارية، إلى أنه من خدمات مالية وغير مالية كما شارك فيها الإدارة العامة للبحوث الاقتصادية بالغرفة وممثلي مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، وممثلي البنك الإفريقي للصادرات والواردات.

خطة استراتيجية للغرفة

وأكد رئيس الغرفة أنه هناك خطة استراتيجية للغرفة خلال دورتها الحالية أبرزها تستهدف تدريب التجار والمصدرين وسيدات الأعمال لرفع جودة المنتجات المصرية لتكون قادرة على المنافسة التصديرية.

وأشار إلى أن الفترة الحالية تعمل الغرفة علي توفير السلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير السلع الغذائية وتوفيرها بمعارض أهلًا رمضان بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مع توافر كل السلع.

وشارك في الاجتماع رئيس الغرفة التجارية المهندس محمد الزاهد، رئيس الغرفة وبحضور نائبه المحاسب عبد الحميد عطا الله وعدد من أعضاء المجلس وأمين عام الغرفة وعدد من اعضاء الغرفة التجارية بالشرقية.