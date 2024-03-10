الأحد 10 مارس 2024
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الثقافة

وزيرة الثقافة: 2023 شهد أكبر عدد من الفائزات بجوائز الدولة (صور)

احتفالية نساء مبدعات
احتفالية "نساء مبدعات"

قالت د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة إن 2023 شهد أكبر عدد من الفائزات بجوائز الدولة أو جوائز المجلس الأعلى للثقافة، وذلك بعد السلام الوطني لمصر.

أضافت وزيرة الثقافة ضمن فعاليات أمسية "نساء مبدعات" بالمجلس الأعلى للثقافة بحضور الأمين العام للمجلس الاعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي، والتي بدأت منذ قليل، إن الأمسية تأتي في إطار الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للمراة، معربة عن سعادتها بالاحتفال بمجموعه من المبدعات المصريات اللاتي فزن بأرفع الجوائز التي تقدمها الدولة في مجالاتها الختلفة خلال عام 2023، متمنية لهم كل التوفيق في مسيرتهم الفنية والإبداعية.

من جانبه، وجه د.هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وجميع القائمين على أمسية نساء مبدعات.

وتشهد الأمسية تكريم مبدعات مصر الحاصلات على جوائز الدولة لعام 2023، بالإضافة إلى الاحتفاء بالفائزات بالمسابقات الإبداعية والبحثية التي نظمها المجلس خلال العام الماضي.

كما تتضمن الاحتفالية احتفاء وزيرة الثقافة والحاصلات على جوائز الدولة بالمبدعات والباحثات الفائزات بالمسابقات المتخصصة التي نظمها المجلس الأعلى للثقافة خلال العام الماضي واللاتي وصل عددهن إلى 23 أغلبهن من جيل الشباب؛ ومن بينهن أسماء رضا، أشرقت عمر، أمنية سمير، دعاء عبد اللطيف البادي، رنا عبد القوي، الفنانة رضوى طارق، روان عبد الأول، سمر صلاح الدين، شيماء عبد العال، الفنانة صفاء أبو هلال، عبير سويدان، مروة الرفيعي، منال حجازي، منة الله محسن، منى رؤوف النادي، منى نواره، ندى مصطفى دسوقي، نرمين سعيد، نور سامح، نهال نبيل زهرة.

يصاحب الأمسية معرض للفنون التقليدية ينظمها قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتوروليد قانوش، كما يضمن الأمسية فواصل موسيقية تقدمها بعض المكرمات، يدير الاحتفالية هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الفائزات بجوائز الدولة الأمين العام للمجلس الاعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي المبدعات المصريات

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