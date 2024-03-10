الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"إكسترا نيوز": مصر تعتبر مخرجات اجتماع الأطراف الليبية خطوة مهمة لتحقيق تطلعات الليبيين

ليبيا
ليبيا

رحبت مصر باستضافة جامعة الدول العربية لاجتماع الأطراف الليبية في إطار دعم الملكية الليبية الخالصة للتسوية السياسية، وتعزيز دور المؤسسات الليبية في استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب، وقت بحسب قناة إكسترا نيوز.

وتعتبر مصر أن مخرجات اللقاء تعد خطوة مهمة على مسار تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي الشقيق في الانطلاق نحو المستقبل، وبما يحفظ لليبيا سيادتها ووحدتها وأمنها واستقرارها.

مصر جامعة الدول العربية اجتماع الأطراف الليبية ليبيا اكسترا نيوز

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