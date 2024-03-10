الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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عزة مصطفى: مصر تتأهب لاستقبال شهر رمضان بروح الوحدة والتآخى (فيديو)

عزة مصطفى
عزة مصطفى

في خضم الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان لعام 2024، قدمت الإعلامية عزة مصطفى، تهانيها الحارة لكل أفراد الشعب المصري، مسلمين وأقباطا، مشيرة إلى الأجواء الروحانية التي تسود البلاد.

وأكدت، خلال برنامجها "صالة التحرير"، الذي يُبث عبر قناة "صدى البلد"، أن مصر ستشهد يومًا فريدًا حيث يصوم المسلمون والأقباط جنبًا إلى جنب، في تزامن نادر ومعبر عن وحدة النسيج الوطني.

وأضافت مصطفى، معبرة عن بهجتها بقدوم الشهر الفضيل: "أنفاس رمضان بدأت تعبق في الأجواء، وأتمنى للجميع عامًا مليئًا بالخير واليمن والبركات، داعية الله أن يعيده علينا بالخير وأن يحفظ لنا جمعة رمضان وأيامه المباركة".

وأشارت إلى أن الإخوة الأقباط على أعتاب بدء صيامهم الكبير يوم الإثنين، مع ترقب اللجان السبع المختصة لرؤية هلال الشهر الكريم، واختتمت تصريحاتها بالدعاء للمصريين بالخير والصحة والسلام في هذا الشهر الكريم.

شهر رمضان الاعلامية عزة مصطفى مسلمين وأقباط صالة التحرير رمضان رؤية هلال

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