الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم المخرجة هالة خليل

المخرجة هالة خليل
المخرجة هالة خليل

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن تكريم المخرجة هالة خليل، في دورته الثامنة التي تعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل المقبل، وذلك تقديرا لتفردها في تحقيق عدد من الأفلام التي عبرت بصدق عن المرأة واقعا وإبداعا.

وأكدت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، أن تكريم هالة خليل هو إنتصار للكيف على الكم، فرغم أن مسيرتها السينمائية تضم عددا محدودا من الأفلام سواء الطويلة أو القصيرة، إلا أنها عبرت ببراعة في جميع أفلامها عن أحاسيس ومعاناة المرأة المصرية، وطرحت أيضا ككاتبة للسيناريو في أعمالها موضوعات شديدة الأهمية تطرح بجرأة كبيرة قضايا لا تهم المرأة فحسب، بل تهم المجتمع المصري بشكل عام.

وأشارت إدارة المهرجان إلى غياب هالة خليل عن السينما في الفترة الأخيرة، لا يتعلق بقدرتها على الإبداع، لكنه يعبر بصدق عن الأزمة الشديدة التي تواجهها صناعة السينما في مصر، خاصة أن هالة خليل لديها أكثر من مشروع سينمائي معطل لأسباب مختلفة، وشددت إدارة المهرجان على أن وجود مخرجات مثل هالة وغيرها من المبدعات من شأنه أن يثري صناعة السينما المصرية، ويضيف إليها الكثير.

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة المخرجة هالة خليل المرأة المرأة المصريه هالة خليل السينما

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تروج لشخصية على قاسم فى "لحظة غضب"

مسلسلات رمضان 2024.. شريف العجمي يساند روجينا في أزمتها بمسلسل "سر إلهي"

"الراديو بيضحك في رمضان".. سهرات مع ألمع نجوم دراما المتحدة على 9090

جريمة قتل وظهورها بالسجن ودخولها قبر.. أبرز أحداث البرومو الرسمي لـ"سر إلهي" بطولة روجينا

مسلسلات رمضان 2024.. أكرم حسني يكشف مواعيد عرض بابا جه على dmc

الآن مسلسلات رمضان 2024.. أحمد حسن راؤول يكشف تفاصيل تتر صيد العقارب

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تروج لـ"سر إلهى" بطولة روجينا

مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة يكرم غادة عادل

الأكثر قراءة

دار الإفتاء تعلن: غدًا الإثنين أوّل أيام شهر رمضان 2024

الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فى هذه الدول

الملوثات الجوية تعيق رؤية هلال رمضان فى مرصد حلوان

تعرف على الفوائد الصحية لتناول التمر فى رمضان

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

ترقب لإعلان رؤية هلال رمضان بعد تصريحات متضاربة.. و"البحوث الفلكية" يحسمها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

صور

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب الجفاف وعدم التغذية.. ارتفاع شهداء المجاعة فى غزة لـ25

"تعالوا إلى لقاء يسوع".. ماذا تكشف تصريحات بايدن عن نتنياهو؟

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى