خبير: الدولة تستهدف تقوية الاقتصاد المصرى والاعتماد على القطاعات الإنتاجية

تحدث الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، عن جهود الدولة لتعزيز الصادرات السلعية إلى الخارج، قائلًا إن هناك جهودا ملموسة في زيادة الصادرات خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف "البهواشي" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": "هناك اعتماد كبير على المكون المحلي، حيث تستهدف الدولة الاتجاه بالاقتصاد المصري أن يكون اقتصادًا حقيقيًا يعتمد بصفة عامة على القطاعات الإنتاجية".

البهواشى: الصادرات تقوى وتعزز العملة المحلية للدولة

وأشار إلى أن الدولة المصرية تستهدف تعزيز الصادرات باعتبارها من أهم مصادر العملة الصعبة، وتعزز وتقوي قيمة العملة المحلية.

وأوضح أن ما تم بذله من جهود خلال السنوات الماضية من خلال المكاتب التجارية الممثلة على مستوى الجمهورية والسفارات المصرية كان له دور كبير جدًا في زيادة الصادرات المصرية، حيث تم تسليط الضوء على إمكانات مصر باعتبارها البديل الأمثل سواء في جائحة كورونا كانت مصر هي سلة الغذاء في العالم نتيجة تضرر سلاسل الإمداد والتوريد.