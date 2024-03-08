أحمد صبور: صفقة رأس الحكمة تزيد التدفق السياحى وتضاعف صادرات العقار

قال المهندس أحمد صبور، المطور العقاري وعضو مجلس الشيوخ، إن أهم الآثار الإيجابية لصفقة رأس الحكمة هو زيادة التدفق السياحي إلى مصر عبر المشروع، مشيرًا إلى أن حجم صادرات العقار المصري ضعيفة بالنسبة لحجم الصادارات العقارية حول العالم، حيث من المقرر أن تسهم الصفقة في زيادة حجم المبيعات العقارية للأجانب.

أضاف صبور، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، على هامش مؤتمر صحفي له، أنه تعتبر صفقة رأس الحكمة واحدة من الصفقات الهامة التي تمت في مصر، والتي أحدثت تغييرات إيجابية كبيرة في الاقتصاد المصري.

أوضح أنه تعد صفقة رأس الحكمة واحدة من أبرز الصفقات الاقتصادية التي تمت في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث تمثل هذه الصفقة فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.

أكد صبور أنه تعتبر صفقة رأس الحكمة فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، حيث تمثل هذه الصفقة فرصة للمستثمرين الأجانب للاستثمار في مشروع عملاق يهدف إلى بناء مدينة جديدة على شواطئ البحر المتوسط، وبفضل هذه الفرصة، ستتمكن مصر من جذب استثمارات كبيرة من مختلف أنحاء العالم، ما ساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.

تابع أنه يمكن لصفقة رأس الحكمة أن تسهم في تعزيز البنية التحتية في مصر، وتوفير فرص عمل جديدة للسكان المحليين، بفضل الاستثمارات الضخمة التي تم جلبها من خلال هذه الصفقة، ويتوقع أن تشهد مصر تحسنًا في البنية التحتية العامة، مثل الطرق والمواصلات والخدمات العامة، ما يعزز جاذبية البلاد للاستثمارات الأخرى.

أكد المطور العقاري وعضو مجلس الشيوخ، أنه تلعب صفقة رأس الحكمة دورًا هامًا في تعزيز القطاع السياحي في مصر، حيث تعتبر المدينة الجديدة التي سيتم بناؤها موقعًا جذابًا للسياحة البحرية والاستجمام، ومن المتوقع أن يجذب مشروع رأس الحكمة عددًا كبيرًا من السياح والزوار من مختلف دول العالم، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة الإيرادات السياحية.