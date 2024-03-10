السجن 6 سنوات لمتهم بهتك عرض فتاة فى دار السلام

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة المتهم بهتك عرض وهتك فتاة بالحبس لمدة 6 سنوات وإلزامه بالمصاريف الجنائية في دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار عمر الشريف على، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هشام الدرندلي ورياض أبوريادة وعبدالكريم فخري وأمانة سر عمر عاشور وإسلام شحاتة.

كانت المحكمة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة الخطف وهتك عرض الفتاة وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها السابق.