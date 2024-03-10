الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

مواعيد الإفطار في رمضان 2024 طوال الـ30 يوما

شهر رمضان
شهر رمضان

حددت البحوث الفلكية مواعيد الافطار في رمضان 2024  والتي تختلف من يوم ليوم مع طول ساعات النهار بإقتراب فصل الربيع الذي تساوى فيه طول الليل والنهار، حيث يبدأ ساعات النهار في الزيادة حيث تتساوى مع الليل، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد الافطار في رمضان 2024 طوال الـ30 يوما.

مواعيد الإفطار في رمضان 2024 

تختلف مواعيد الإفطار في رمضان 2024 يوميًا، حيث يتأخر موعد اذان المغرب في رمضان دقيقة واحدة يوميا مع اختلاف طول الليل والنهار، ويأتي مواعيد الافطار في رمضان 2024 طوال الشهر كالتالي: 

مواعيد الإفطار في رمضان 2024 1 رمضان 1445 الساعة 6:01 مساء.

مواعيد الإفطار في رمضان 2024 2 رمضان 1445 الساعة 6:02 مساء.

مواعيد الإفطار في رمضان 2024 3 رمضان 1445 الساعة 6:02 مساء.

4 رمضان 1445 الساعة 6:03 مساء.

5 رمضان 1445 الساعة 6:04 مساء.

6 رمضان 1445 الساعة 6:04 مساء.

7 رمضان 1445 الساعة 6:05 مساء.

8 رمضان 1445 الساعة 6:06 مساء.

9 رمضان 1445 الساعة 6:06 مساء.

10 رمضان 1445 الساعة 6:07 مساء.

11 رمضان 1445 الساعة 6:07 مساء.

12 رمضان 1445 الساعة 6:08 مساء.

13 رمضان 1445 الساعة 6:09 مساء.

14 رمضان 1445 الساعة 6:09 مساء.

15 رمضان 1445 الساعة 6:10 مساء.

16 رمضان 1445 الساعة 6:10 مساء.

17 رمضان 1445 الساعة 6:11 مساء.

18 رمضان 1445 الساعة 6:12 مساء.

19 رمضان 1445 الساعة 6:12 مساء.

20 رمضان 1445 الساعة 6:13 مساء.

21 رمضان 1445 الساعة 6:13 مساء.

22 رمضان 1445 الساعة 6:14 مساء.

23 رمضان 1445 الساعة 6:15 مساء.

24 رمضان 1445 الساعة 6:15 مساء.

25 رمضان 1445 الساعة 6:16 مساء.

26 رمضان 1445 الساعة 6:16 مساء.

27 رمضان 1445 الساعة 6:17 مساء.

28 رمضان 1445 الساعة 6:18 مساء.

29 رمضان 1445 الساعة 6:18 مساء.

30 رمضان 1445 الساعة 6:19 مساء.

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متى نفطر في رمضان 2024؟

وفق الهيئة المصرية العامة للمساحة  نفطر في رمضان 2024 الساعة السادسة ودقيقة واحدة في أول يوم رمضان، حيث يكون موعد أذان المغرب أول يوم رمضان الساعة 6:01 مساءً، ويكون موعد اذان الفجر اول يوم رمضان الساعة 4:43 صباحًا. 

 

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إجازات شهر رمضان 2024 وموعد انتهاء الشهر الكريم

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رسائل تهنئة غرة شهر رمضان 2024 موعد رؤية الهلال

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