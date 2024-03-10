انطلاق اختبارات المجموعة الثانية لمسابقة الـ30 ألف معلم.. 18 مارس

انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من دراسة وفحص طلبات التقديم لمسابقة التربية والتعليم لشغل وظائف معلم مساعد فصل للعام الثالث على مستوى 19 محافظة وهى: مطروح، الأقصر، الوادى الجديد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، قنا، أسوان، القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، كفرالشيخ، الفيوم، دمياط، بنى سويف، الإسماعيلية، الجيزة، السويس، وبورسعيد، وذلك تمهيدًا لعقد امتحاناتهم بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

اختبارات مسابقة التربية والتعليم

وخضعت المجموعة الأولى من المتقدمين لمسابقة وظائف التربية والتعليم لاختبارات إلكترونية أشرف عليها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال الفترة بين يومى 4 و9 مارس الجارى على مستوى 8 محافظات وهى: مطروح، الأقصر، الوادى الجديد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، قنا، أسوان.

ومن المقرر عقد اختبارات المجموعة الثانية من المتقدمين على مستوى 11 محافظة وهى: القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، كفر الشيخ، الفيوم، دمياط، بنى سويف، الإسماعيلية، الجيزة، السويس، بورسعيد، اعتبارًا من يوم 18 مارس الجارى وتستمر حتى يوم 2 أبريل القادم، بمقر مركز تقييم القدرات والمسابقات بمدينة نصر، على أن يقوم الجهاز بالإعلان عن باقى المحافظات والمسابقات الأخرى عند الانتهاء من إجراءات مراجعة وتدقيق مستندات التقدم.

مسابقة وظائف معلم مساعد

ومن جهته، كشف الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن عزم الجهاز الإعلان عن تفاصيل مسابقة شغل 18.886 وظيفة معلم مادة بالوزارة قريبًا، بجانب الاستعداد لتنفيذ توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإجراء مسابقة أخرى في شهر يونيو لاستكمال العدد الخاص بمسابقتي العامين الأول والثاني، بحيث يتم الالتزام بالخطة الموضوعة للسنوات الثلاث الأولى.

وأوضح رئيس الجهاز، خلال استقباله الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن لمن لم يحالفهم التوفيق في مسابقات الأعوام الثلاثة، التقديم في المسابقة التكميلية التي سيعلن الجهاز بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم عن تفاصيلها شهر يونيو المقبل، وعدم الانسياق خلف الشائعات التي تروجها بعض الأفراد والمواقع والصفحات التي تنتحل صفات رسمية أو تدعي علمها أو امتلاك التأثير في المسابقات بغير حق، مؤكدًا أن المنظومة مصممة ضد أي تدخل بشري مطلقًا، ومشددًا على قيام الجهاز بنشر كل المعلومات الموثقة والمؤكدة عن جميع المسابقات المركزية وإتاحتها على موقعه الإلكتروني الرسمي، وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).