تاريخ المواجهات.. ليفربول يتفوق على مانشستر سيتى قبل قمة البريميرليج

تنطلق اليوم، الأحد، القمة النارية بين ناديي ليفربول ومانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، نظيره مانشستر ستي على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي قبل القمة المرتقبة في الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 140 في تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي في جميع المسابقات.

- التقى الفريقان في 139 مباراة من قبل في جميع المسابقات، حقق خلالها ليفربول الفوز في 67 مباراة، مقابل 33 انتصارًا لفريق مانشستر سيتي، بينما تعادلا في 39 مواجهة.

- خلال هذه المواجهات، سجل لاعبو ليفربول 252 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 174 هدفًا من لاعبي مانشستر سيتي.

- وعلى الصعيد المحلي، فقد التقى الفريقان في 53 مباراة في الدوري الإنجليزي، حقق خلالها ليفربول الفوز في 21 مباراة، مقابل 12 انتصارًا لفريق مانشستر سيتي، بينما تعادلا في 20 مواجهة.

- خلال هذه المواجهات، سجل لاعبو ليفربول 81 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 73 هدفًا من لاعبي مانشستر سيتي.

- وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين ليفربول ومانشستر سيتي، وتحديدًا في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

ترتيب ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 63 نقطة، خلف أرسنال المتصدر بفارق نقطة واحدة فقط.

بينما يتواجد فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 62 نقطة.