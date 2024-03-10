برلمانى: المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين فى غزة وصمة عار على جبين المجتمع الدولى والإنسانية

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن استمرار الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة وارتكاب المئات من المجازر بحق المدنيين العُزل سيظل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي والإنسانية، في ظل ما تقوم به إسرائيل من ممارسات تستهدف تجريع الفلسطينيين القامعين تحت الحصار منذ أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن أكثر من 90% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الإنسانية في توفير الغذاء، في ظل تعمد إسرائيلي لتحويل القطاع إلى منطقة غير قابلة للحياة.



وأضاف "محسب"، أن الاحتلال الإسرائيلى تسبب في خسائر مباشرة في قطاع غزة تجاوزت 30 مليار دولار، فيما بلغ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي من الشهداء والجرحى والمفقودين 110 آلاف، سقطوا خلال 2721 مجزرة خلال 155 يومًا، حيث تسببت هذه المجازر في استشهاد وفقدان 30 ألفًا 960 شخصًا، بينهم 13 ألفًا و500 طفل، و9 آلاف من النساء، موضحًا أن سياسة الحصار والتجويع وغياب الرعاية الصحية التي استهدفتها إسرائيل تسببت في نزوح 90% من سكان القطاع جنوبًا.

وانتقد عضو مجلس النواب، فشل مجلس الأمن بشكل متكرر في الاضطلاع بمهامه في صون السلم والأمن الدوليين وإيقاف نزيف الدم الفلسطيني في قطاع غزة، خاصة بعد إصرار الولايات المتحدة الأمريكية في استخدام الفيتو ٣ مرات لعرقلة إصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة، في رسالة دعم وتأييد لاستمرار آلة الحرب الإسرائيلية في ارتكاب المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين.



وطالب النائب أيمن محسب، مجلس الأمن بضمان توفير الحماية للمدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع دون إعاقة إلى قطاع غزة تنفيذا لقراري مجلس الأمن 2712 و2720، مؤكدًا ضرورة تقديم الدعم للدور المحوري لوكالة الأونروا في توصيل المساعدات لسكان غزة، وهو ما جعلها هدفًا للاحتلال لتفكيكها وإنهاء وجودها داخل القطاع، مطالبًا الدول التي علقت تمويلها للأونروا إلى العدول عن قرارها واتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين تمويل كاف ومستدام للوكالة، لتعزيز دخول المساعدات الإنسانية.