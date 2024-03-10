"كن صديقًا" مبادرة تسعى لربط طلاب المدارس بتاريخ مصر العريق

نظمت مؤسسة "حياة كريمة" بالتعاون مع فليكس أكاديمي الدولية ومؤسسة "أنا المصري" زيارة تعليمية لمتحف الحضارة المصرية، ضمن إطار مبادرة "كن صديقًا"، التي تسعى لربط طلاب المدارس بتاريخ مصر العريق، وذلك ضمن أهداف المبادرة لتحفيز التواصل وبناء جسور الفهم والمحبة بين الشباب، ما يسهم في تعزيز التواصل وتقوية الروابط المجتمعية.

مبادرة "كن صديقًا"

وعملت الزيارة على تعريف الطلاب بتاريخ مصر الكبير، حيث استمتع الطلاب بجولة في المتحف واطلعوا على معروضات تجسد الحضارة المصرية عبر العصور، وحرصت المبادرة على طابع التفاعل خلال الزيارة، حيث شارك الطلاب في أعمال فنية مشتركة تعكس مفاهيمهم حول التاريخ المصري.

وتسعى المبادرة لاستمرارها في تنظيم مزيد من الزيارات والفعاليات بهدف تعزيز مهارات الطلاب وتعزيز ارتباطهم بتاريخ مجتمعهم.

وكانت مؤسسة "حياة كريمة" ضمن جهودها توفير بيئة تعليمية داعمة للأطفال في دور الرعاية، بالإعلان عن إطلاق مبادرة جديدة تحمل اسم "كن صديقًا"، وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة الجهود الهادفة إلى ربط طلاب المدارس بتجارب تعلم ذات أثر إيجابي.

مؤسسة حياة كريمة تواصل جهودها

تم إطلاق المبادرة من داخل إحدى دور الرعاية، حيث جمعت بين طلاب إحدى المدارس وزملائهم في المؤسسة لتنفيذ أنشطة تعليمية مشتركة، وقد تميزت هذه الرحلة بالأجواء المليئة بالمحبة والتعاون بين الطلاب، الذين قدموا تحية من القلب لزملائهم في دور الرعاية، يأتي هذا الإعلان في سياق رؤية المؤسسة الرامية إلى تقديم تجارب تعلم فريدة وطويلة الأثر للأطفال في دور الرعاية، تعكس قيم التعاون والتضامن في المجتمع.



وتهدف المبادرة إلى تخفيف العبء عن المواطنين في المجتمعات الأكثر احتياجًا في الأماكن الريفية والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية، بهدف تحقيق "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف حياتهم.