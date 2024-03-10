عاجل.. الدفاع الروسية: تدمير قاعدتين للمسلحين فى محافظة إدلب بسوريا

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا الجنرال فاديم كوليت، أن الطيران الروسي دمر قاعدتين للمسلحين في منطقتي باسنكول وأشهاني- التحتاني بمحافظة إدلب.

أشار كوليت إلى أن الضربات التي نفذها الطيران الحربي الروسي على بلدتي "باسنكول" و"أشهاني-التحتاني" في محافظة إدلب، دمرت قاعدتين للمسلحين المشاركين في شن هجمات على مواقع القوات الحكومية السورية.

في الوقت نفسه أشار كوليت إلى أن مواقع القوات الحكومية السورية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، تعرضت خلال الـ 24 ساعة الماضية للقصف من قبل جماعة جبهة النصرة بمحافظة إدلب أيضا.