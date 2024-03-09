الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"أمن القاهرة" ينقذ طالب تعثر أعلى سفح جبل بإحدى المحميات

الأمن ينقذ الطالب
الأمن ينقذ الطالب

فى استجابة فورية نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بالاشتراك مع قوات الأمن المركزى  فى إنقاذ أحد الأشخاص عقب تعثره أعلى سفح جبل بإحدى المحميات.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتعثر (طالب) حال سيره أعلى سفح جبل بإحدى المحميات بدائرة قسم شرطة المعادى، أثناء مشاهدته لمارثون سير بتلك المنطقة مما أدى لاحتجازه بمنتصف الجبل على ارتفاع 10 أمتار عن سطح الأرض وعدم قدرته على النزول أو الصعود. 
على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بالاشتراك مع قوات من قطاع الأمن المركزى، وتم إنقاذه وإنزاله دون إصابات. 
من جانبهم، تقدم أهلية الطالب بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة الاستجابة والتعامل الفورى مع الموقف.

الحماية المدنية قوات الأمن المركزي سفح جبل محمية طبيعية انقاذ طالب

الأكثر قراءة

حفاظا على الاقتصاد الوطنى.. "الداخلية" تواجه مزورى العملات المحلية والأجنبية

حبس متهم بنشر أخبار كاذبة فى واقعة وفاة طالبة العريش

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

هل ينخفض سعر الدولار وتستقر أسعار السلع فى مصر؟.. اقتصادى يجيب

عاجل.. مفاجأة فى تقرير مراقب مباراة الأهلى والزمالك بشأن واقعة شيكابالا

"أمن القاهرة" ينقذ طالب تعثر أعلى سفح جبل بإحدى المحميات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

صور

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات