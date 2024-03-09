أسامة كمال: الجيش الإسرائيلى سيُقسم غزة إلى نصفين

قال الإعلامي أسامة كمال، إن الأوضاع الصعبة في قطاع غزة مستمرة رغم جهود مصر الضخمة على المستوى الإنساني والدبلوماسي والسياسي لإقامة هدنة.

وأضاف "كمال" خلال تقديم برنامج "مساء dmc"، المُذاع على قناة "dmc" أنه لا بد من الاستمرار في متابعة أحداث غزة حتى لا تضيع وتتلاشى القضية الفلسطينية المهمة.

أسامة كمال: أمريكا تمهد لحصول إسرائيل على أرض أكبر من فلسطين

وأكد أن الوضع الحالي في غزة ليس به أي تقدم، موضحًا أن الاتفاق الأمريكي الإسرائيلي بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة بدا يكون أكثر وضوحًا خلال الفترة الحالية، والأمر لم يعد عجزًا أمريكيًا أمام إسرائيل، ولكن تمهيد لحصول إسرائيل على أرض أكبر من فلسطين.

كما أشار إلى أن هناك خبيرًا في الأمم المتحدة ينتقد أسلوب أمريكا وحديثها عن خطة الميناء وإنزال المساعدات جوًا وتحدث بأنها أساليب عبثية ومثيرة للسخرية، متابعًا: "سي إن إن نشرت صورًا لأقمار صناعية تكشف طريقًا يشيده الجيش الإسرائيلي سيقسم غزة إلى نصفين".