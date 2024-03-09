السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 7 سنوات والعزل من الوظيفة لموظف عام بكفر الشيخ

آرشيفية
آرشيفية

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ اليوم حضوريا ضد فني بالقسم الهندسي باحدى الوحدات المحلية بمركز كفر الشيخ بصفته موظف عام، وغيابيا ضد سائق بذات القرية بالسجن المشدد سبع سنوات عما أسند إليهما، وعزل المتهم الأول من وظيفته وألزمتهما المصاريف، وذلك لقيام الأول بصفته موظفا عاما بتزوير مستند لتقديمه للثاني لتقديمه للمحكمة وذلك للإفلات من العقوبة كما أن المتهم الثاني قدمه للمحكمة وهو يعلم أنه مزور.

المشدد 7 سنوات والعزل من الوظيفة لـ«موظف عام» بـ كفر الشيخ

كان المستشار السيد الحسيني، المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا للأموال العامة قد أحال المتهم الأول ح.ع.ع.ق. فني بالقسم الهندسي، بصفته موظفا عاما بإحدي الوحدات المحلية بمركز كفر الشيخ للمحاكمة الجنائية لأنه اختلس أوراقا هي أصل المحضر رقم 43 المؤرخ 4-4-2017 والتي كانت حيازته بسبب وظيفته، ما مكن المتهم الثاني من الإفلات من الملاحقة الجنائية بشأن المخالفات الواردة بالمحضر الوارد بالتحقيقات، كما ارتكب بصفته موظفا عاما تزويرا في محرر رسمي منسوبا للوحدة المحلية بأن قام بتزويره واصطناعه ووضع إمضاءات مزورة منسوبة للموظفين المختصين ومهرها بشعار الجمهورية زورا، واستعمل المتهم الثاني هذا المستند المزور، كما قام المتهم الثاني بالاشتراك مع الاول بالاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة، واستعمل المحرر المزور وهو يعلم ذلك، واستعمل الترخيص المزور رقم 12 لسنة 2017 المنسوب للوحده المحلية مع علمه أنه مزور، بأن قدمه للمحكمة في الجنحة رقم 16417 لسنة 2017 جنح مركز كفر الشيخ المقيدة برقم 2631 لسنة 2021 جنح مستأنف كفر الشيخ. وبعد تداول الجلسات أصدرت المحكمة حكمها السابق.

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المشدد 7 سنوات والعزل من الوظيفة لموظف عام بكفر الشيخ

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