موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024.. والأوراق المطلوبة

موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث «جوجل» خلال الساعات الماضية.

«الدستور» يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر:

موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024

وزارة الدفاع المصرية، هي المنوط بها تحديد موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024 للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

وتشير العديد من الأنباء أن موعد الإعلان عن فتح باب القبول لدفعة جديدة في معهد ضباط الصف المعلمين لعام 2024 في النصف الثانى من شهر مارس الحالى أو فى الأول من شهر أبريل القادم 2024.

شروط القبول بمعهد ضباط الصف المعلمين 2024

هناك العديد من الشروط التى وضعتها وزارة الدفاع لاستقبال أوراق المتقدمين لمعهد ضباط الصف المعلمين 2024، وهي كالتالي:

- أن يكون المتقدم لللالتحاق بالمعهد من أبوين مصريين.

-وتتراوح أعمار المتقدمين للمعهد بين 15 و 25 سنة، على أن يجتاز الطلاب المستجدين جميع اختبارات الطبية والرياضية ويتمتعوا بسلوك وسير حسنين.

- ضرورة ان يكون المتطوع غير متزوج أو أن يكون لديه تجربة سابقة في الزواج، ويجب عليه أيضا عدم الزواج أثناء فترة التدريب في المعهد، ويجب أن لا تقل النسبة المئوية لمجموع درجاته الخاصة عن 60%.

- فترة الدراسة في معهد ضباط الصف المعلمين مدة عامين كاملين، حيث يحصل الطلاب خلالها على جميع التدريبات العلمية والعملية اللازمة ليصبحوا قادرين على العمل بوظيفة ضابط صف.

وتحدد الوزارة كذلك الأوراق المطلوبة والشروط الخاصة للالتحاق بالمعهد وهي كالتالي:

ملف أوراق التقديم، ويتم الحصول عليه من منطقة التجنيد التابع لها الطالب.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة.

صورة من أصل شهادة الإعدادية أو مستخرج رسمي معتمد وموقع بالختم، مع تقديم الأصل عند الالتحاق.

صحيفة الحالة الجنائية حديثة ( فيش وتشبيه ) + تصويرها نسختين.

قيد عائلي مميكن حديث + تصويره نسختين.

شهادة طبية معتمدة من مستشفى حكومي.

صورة من شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية أو التأجيل، في حالة كان الطالب معفى أو مؤجلاً من الخدمة العسكرية.

صورة من شهادة حسن السير والسلوك من المدرسة أو المعهد، في حالة كان الطالب طالبًا.

موافقة ولي الأمر، في حالة كان الطالب أقل من 18 سنة.

يمكن تقديم الأوراق المطلوبة في منطقة التجنيد التابع لها الطالب، خلال فترة التقديم التي يتم الإعلان عنها من قبل وزارة الدفاع المصرية، قد يطلب المعهد من بعض المتقدمين إجراء بعض الاختبارات أو المقابلات الشخصية.