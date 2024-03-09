مبدعون باختلاف".. ملتقى المبادرات الطلابية بالجامعات يُبرز الإبداع الطلابي

على هامش فعاليات الملتقى القُمي للمبادرات الطلابية بالجامعات والمعاهد الذي ينظمه معهد إعداد القادة للعام الثالث على التوالي تحت شعار "مبدعون باختلاف" للعام الثالث على التوالى "Think_Tank"، والذى يعقد برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، والدكتورة شيرين يحيى مستشار الوزير لشؤون الطلاب ذوي الإعاقة، وإشراف الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد، يحرص المعهد على إقامة العديد من الأنشطة المتنوعة سواء كانت رياضية أو ثقافية أو فنية.

وفي تصريح له، أكد الدكتور كريم همام على تنوع برنامج الملتقى ليتضمن ممارسة الأنشطة التي تسهم في صقل المواهب وتنمية المهارات وإطلاق الطاقات الإبداعية لدى الطلاب، قائلًا: "نؤمن بأهمية الأنشطة المتكاملة في تعزيز قدرات الطلاب وتطوير شخصياتهم بشكل متوازن، حيث تساعدهم على اكتشاف ميولهم واستغلال إمكاناتهم بشكل أمثل، كما تنمي لديهم روح المنافسة الشريفة والعمل الجماعي والتفكير الإبداعي."

وأضاف همام أن المعهد حريص على توفير بيئة داعمة ومحفزة للإبداع والتميز، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة تمثل فرصة للاحتكاك بين الطلاب من مختلف الجامعات والمعاهد وتبادل الخبرات والآراء حول مختلف القضايا والمجالات، وإبراز إبداعاتهم وقدراتهم المتنوعة.

وفي سياق آخر شهد معهد إعداد القادة انطلاق جلسات العصف الذهني وورش العمل لبناء المبادرات الطلابية ضمن فعاليات الملتقي القمي للمبادرات الطلابية بالجامعات والمعاهد، الذي ينظمه المعهد تحت شعار "مبدعون باختلاف" Think_ Tank" للعام الثالث على التوالي، بهدف انخرط الطلاب في مناقشات مثمرة.

وقد عقد الملتقى برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، الدكتورة شيرين يحيي مستشار الوزير لشئون الطلاب ذوي الإعاقة، وإشراف الدكتور حسام الشريف، وكيل المعهد

جانب من مبادرة مبدعون باختلاف بمعهد اعداد القاده بحلوان

جانب من مبادرة مبدعون باختلاف بمعهد اعداد القاده بحلوان

جانب من مبادرة مبدعون باختلاف بمعهد اعداد القاده بحلوان

جانب من مبادرة مبدعون باختلاف بمعهد اعداد القاده بحلوان

جانب من مبادرة مبدعون باختلاف بمعهد اعداد القاده بحلوان