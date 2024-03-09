السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مبدعون باختلاف".. ملتقى المبادرات الطلابية بالجامعات يُبرز الإبداع الطلابي

جانب من مبادرة مبدعون
جانب من مبادرة مبدعون باختلاف بمعهد اعداد القاده بحلوان

على هامش فعاليات الملتقى القُمي للمبادرات الطلابية بالجامعات والمعاهد الذي ينظمه معهد إعداد القادة للعام الثالث على التوالي تحت شعار "مبدعون باختلاف" للعام الثالث على التوالى "Think_Tank"، والذى يعقد برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، والدكتورة شيرين يحيى مستشار الوزير لشؤون الطلاب ذوي الإعاقة، وإشراف الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد، يحرص المعهد على إقامة العديد من الأنشطة المتنوعة سواء كانت رياضية أو ثقافية أو فنية.

وفي تصريح له، أكد الدكتور كريم همام على تنوع برنامج الملتقى ليتضمن ممارسة الأنشطة التي تسهم في صقل المواهب وتنمية المهارات وإطلاق الطاقات الإبداعية لدى الطلاب، قائلًا: "نؤمن بأهمية الأنشطة المتكاملة في تعزيز قدرات الطلاب وتطوير شخصياتهم بشكل متوازن، حيث تساعدهم على اكتشاف ميولهم واستغلال إمكاناتهم بشكل أمثل، كما تنمي لديهم روح المنافسة الشريفة والعمل الجماعي والتفكير الإبداعي."

وأضاف همام أن المعهد حريص على توفير بيئة داعمة ومحفزة للإبداع والتميز، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة تمثل فرصة للاحتكاك بين الطلاب من مختلف الجامعات والمعاهد وتبادل الخبرات والآراء حول مختلف القضايا والمجالات، وإبراز إبداعاتهم وقدراتهم المتنوعة.

txt

معهد إعداد القادة ينظم برنامجا تدريبيا للمرشحين لشغل المناصب القيادية بالمراكز البحثية

txt

مساعد وزير التعليم العالي يناقش متدربين معهد إعداد القادة حول التحول الرقمي في مصر

وفي سياق آخر شهد معهد إعداد القادة انطلاق جلسات العصف الذهني وورش العمل لبناء المبادرات الطلابية ضمن فعاليات الملتقي القمي للمبادرات الطلابية بالجامعات والمعاهد، الذي ينظمه المعهد تحت شعار "مبدعون باختلاف" Think_ Tank" للعام الثالث على التوالي، بهدف انخرط الطلاب في مناقشات مثمرة.

وقد عقد الملتقى برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، الدكتورة شيرين يحيي مستشار الوزير لشئون الطلاب ذوي الإعاقة، وإشراف الدكتور حسام الشريف، وكيل المعهد

جانب من مبادرة مبدعون باختلاف بمعهد اعداد القاده بحلوان
جانب من مبادرة مبدعون باختلاف بمعهد اعداد القاده بحلوان
جانب من مبادرة مبدعون باختلاف بمعهد اعداد القاده بحلوان
جانب من مبادرة مبدعون باختلاف بمعهد اعداد القاده بحلوان
جانب من مبادرة مبدعون باختلاف بمعهد اعداد القاده بحلوان
جانب من مبادرة مبدعون باختلاف بمعهد اعداد القاده بحلوان
جانب من مبادرة مبدعون باختلاف بمعهد اعداد القاده بحلوان
جانب من مبادرة مبدعون باختلاف بمعهد اعداد القاده بحلوان
جانب من مبادرة مبدعون باختلاف بمعهد اعداد القاده بحلوان
جانب من مبادرة مبدعون باختلاف بمعهد اعداد القاده بحلوان
جانب من مبادرة مبدعون باختلاف بمعهد اعداد القاده بحلوان
جانب من مبادرة مبدعون باختلاف بمعهد اعداد القاده بحلوان
معهد إعداد القادة مبدعون باختلاف للمبادرات الطلابية مستشار الوزير للأنشطة الطلابية الطلاب ذوي الإعاقة

الأكثر قراءة

عاجل| واشنطن بوست: المسجد الأقصى تحول لبرميل بارود

شرف الشهادة.. زوجة عماد الركايبى تروى لـ"الدستور" قصة بطولته: فاز بما تمنى

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

صفقة أوروبية.. التفاصيل الأخيرة فى تعاقد الأهلى مع بديل محمد عبدالمنعم

أبرز الاتهامات الموجهه لقاتل المصريين بقطر من خلال أمر الإحالة

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات

خطة جديدة.. نتنياهو يصارع للبقاء فى السلطة والحفاظ على تماسك حكومته المتطرفة