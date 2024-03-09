تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه وإلقاء جثته في مصرف بالغربية

قررت محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه وإلقاء جثته في أحد مصارف المياه العمومية، للأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل.

بداية الواقعة عندما عثر أهالي قرية البنوان التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى على جثة شاب في الثلاثينات من العمر مذبوحًا وملقى في مصرف ري بالقرية.

انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى على الفور، إلى مكان الحادث، وتمكنت من كشف غموض العثور على جثة صياد مذبوحًا وملقى في أحد المصارف المائية بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

وتبين من خلال فحص الجثة أنها لشاب يدعى" سامح أ" ومقيم بقرية سامول التابعة لدائرة المركز، وسبق قيام أخيه بالتقدم ببلاغ بتغيبه عن المنزل منذ عدة أيام.

وتبين قيام صديقه باستدراجه إلى موقع الجريمة والتعدي عليه بـ"سكين"، وإلقاء جثته في المياه للتخلص منها لخلاف سابق بينهما على أماكن الصيد في المياه.