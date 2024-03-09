دافئ ورياح على بعض المناطق.. تفاصيل طقس اليوم السبت

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، طقسا دافئا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائلا للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع الهيئة أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ويتوقع اليوم أيضا نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية ومحافظة جنوب الوادي.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 15.