عاجل.. زلزال شدته 6 درجات يضرب جزيرة مينداناو الفلبينية

أعلن المركز القومي لرصد الزلازل في الفلبين عن تعرض جزيرة "مينداناو"؛ الواقعة جنوب الفلبين لزلزال قوى أمس الجمعة.

وذكر المركز أن شدة هذا الزلزال بلغت 6 درجات بمقياس ريختر، وأنه تم قياسه على عمق 140 كيلومترا، وأنه تم الشعور بهزات أرضية عبر أنحاء الجزيرة والجزر الصغيرة المجاورة لها إثر وقوعه.

وأضاف المركز الفلبينى أنه تم رصد هذا الزلزال عند خط عرض 81 .5 درجة، وخط طول 90 .126 درجة، ومع ذلك، لم ترد أى تقارير تشر إلى وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جراء هذا الزلزال.