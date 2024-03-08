الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز

سياسي

برلماني: الاقتصاد المصري يشهد تدفقات دولارية ضخمة بفضل رؤية الرئيس

النائب محمد نشأت
النائب محمد نشأت العمدة

قال النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، إن الاقتصاد المصري شهد تدفقات دولارية ضخمة خلال الفترة الأخيرة بفضل رؤية مستنيرة للرئيس السيسي وخطوات شجاعة لاستعادة مسار النمو القوي والقضاء على التضخم عبر عقد صفقة مشروع رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف.

ولفت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، أن ما تنفذه القيادة السياسية المصرية وما توجه سواء على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أو القضاء على الدولار في السوق الموازي وضبط سعر الصرف يؤكد قدرة الدولة على السيطرة وتخطي الأزمة بشكل كامل خلال شهور قليلة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة، قرارات شجاعة وغير مسبوقة وإعادة الثقة للجهاز المصرفي. مضيفا: أن عقد مصر اتفاق مع صندوق النقد الدولي وقرب الإعلان عن صفقة تمويلية بقيمة 8 مليارات دولار يؤكد أن الاقتصاد المصري يحظى بثقة المؤسسات الدولية وله أهمية كبيرة لعدد من الاعتبارات، على رأسها زيادة الحصيلة الدولارية في السوق المصري، بالإضافة إلى سد الفجوة من السيولة الأجنبية، كما إنه شهادة ثقة للمتعاملين مع الدولة المصرية سواء مستثمرين أو مُقرضين، وهو ما ينعكس على الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

واختتم بالقول، أن توافر السيولة الدولارية سيساهم في تحسين مستوى الموازنة العامة للدولة، كما يضاعف قدرات الأنشطة الاقتصادية ودفع القطاعات الإنتاجية ويعود بالخير على كل المواطنين.

الرئيس السيسي النائب محمد نشأت العمدة مستقبل وطن الاقتصاد المصرى مشروع صفقة رأس الحكمة

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