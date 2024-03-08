الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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زوجة الشهيد "عماد الركايبي": ضحى بنفسه لإنقاذ المصلين داخل الكنيسة المرقسية

الشهيد عماد الركايبي
الشهيد عماد الركايبي

قالت مشيرة عبد الهادي داوود، زوجه المقدم عماد الركايبي، شهيد تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، إن يوم الشهيد يوم هام لكل أسرة ضحت بشهيد دفاعًا عن الوطن.

واضافت أن اسم الشهد تم تكريمه عدة مرات ومن الرئيس السيسي، آخرها العام الماضي حيث كرمه الرئيس السيسي خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية وحضرت هي ونجلها، وتابعت: “الرئيس لم ينس تكريم أسر الشهداء وهذا يكفينا”.

كواليس يوم استشهاد “الركايبي”

وروت زوجة الشهيد لـ" الدستور"،  احداث يوم استشهاد زوجها حيث كان يؤدي واجبه في تأمين الكنيسة المرقسية بالإسكندرية خلال اعياد الأخوة الاقباط "حد السعف" في إبريل 2017.

وقالت إنه صباح هذا اليوم وقع تفجير كنيسة طنطا، والجميع كان حزين للغاية، وهاتفته للأطمئنان عليه، ثم تفاجئت الاسرة عقب ذلك بنبأ تفجير الكنيسة في الإسكندرية عبر التلفزيون، واستشهاد زوجها وعدد من زملائه من قوة التأمين، قائلة: "لم نصدق ما حدث وتوجهنا للكنيسة على الفور وتلقينا خبر استشهاده".

وتابعت:  الشهيد تحدث وقتها، مع والدته واخبرها أنه يتمنى الفوز بمنزلة الشهداء، ورغم أن والدته لم تتقبل كلماته، ولكن بعد استشهاده كانت سيدة صبورة وتبث فينا الصبر وتردد دائمًا فخرها بأبنها الشهيد.

واوضحت أن لديها 3 أبناء" ملك ويوسف وياسين"، وكانوا في أعمار صغيرة حيت استشهد والدهم، وكانت متخوفة من تأثير الصدمة على ابنائها الصغار ولكن الله انزل عليهم الصبر.

وأشارت إلى أن ابنها يوسف حدثها أنه في المدرسة تعلم قصة مؤذن الرسول بلال بن رباح واستشهاده قائلًا: " لو بابا في نفس المكان فأنا مبسوط أنه شهيد ومش هزعل".

واستطردت: “بعد استشهاده تلقيت العزاء من أعداد كبيرة من الإخوة المسحيين”.

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عماد الركايبي الكنيسة المرقسية بالإسكندرية يوم الشهيد الرئيس السيسي الشهيد عماد الركايبي

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