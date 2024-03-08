الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 19 شخصًا فى اصطدام سيارتين على طريق البحر الأحمر فى بنى سويف

سيارات الإسعاف لنقل
سيارات الإسعاف لنقل المصابين

شهد طريق الزعفرانة- بنى سويف، حادث سير بين سيارة مينى باص وسيارة نقل، على الفور تحركت سيارات الإسعاف لموقع الحادث. 

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين  ميني باص وسيارة نقل على طريق بني سويف- الزعفرانة أمام دير الأنبا أنطونيوس.

وعلى الفور تم الدفع بـ13 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبينت إصابة 19 شخصا، حيث يتم الآن نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزى.

من جانبه، أعلن الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن رفع درجة الاستعداد القصوى داخل مستشفى رأس غارب المركزى للتعامل مع المصابين.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

مدير أمن البحر الأحمر طريق الزعفرانة- بنى سويف الإسعاف مستشفى رأس غارب المركزى عمليات النجدة

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