القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024 على قناة "Dmc"

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الفضيل شهر الخير والبركة، الذي سينطلق خلاله دفعة كبيرة من المسلسلات الدرامية التي ينتظرها الجمهور، ويناقش منها قضايا مهمة في المجتمع"الدراما الهادفة" حيث يتنافس هذا العام نخبة من كبار النجوم بأعمال مختلفة، ومن خلال هذا التقرير نرصد لكم القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024 علي قناة Dmc.

القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024 علي قناة Dmc

مسلسل الحشاشين

يظهر الفنان كريم عبدالعزيز في مسلسل الحشاشين في دور حسن الصباح، رئيس الطائفة المعروف بالقتل والاغتيال لنشر دعوتة بشكل كبير في بلاد الإسلام.

مسلسل الحشاشين من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي وإنتاج سينرجي، ويشارك كريم عبد العزيز عدد من الفنانين أبرزهم، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام كمال.

مسلسل إمبراطورية ميم

يظهر خالد الفنان خالد النبوي في مسلسل إمبراطورية ميم ويناقش من خلاله قضايا مهمة في المجتمع وعلاقة الأب بالأبناء، من تأليف رواية احسان عبدالقدوس وسيناريو محمد عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج أروما.

مسلسل عتبات البهجة

يجسد الفنان القدير يحيي الفخراني من خلال مسلسل عتبات البهجة دور بهجت الأنصاري يوتيوبر ويحاول نشر طاقة إيجابية علي طريقة الخاصة، من تأليف رواية الكاتب إبراهيم عبدالمجيد وإخراج مجدي أبو عميرة وإنتاج العدل جروب.



مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه بطولة الفنان أكرم، ونسرين أمين، وينتمي للمسلسلات ذات 15 حلقة ويناقش علاقة الأب والأبناء بطريقة كوميدية، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي وإنتاج ميديا هب.



مسلسل فراولة

يعرض مسلسل فراولة في النصف الثاني من شهر رمضان المقبل حصريًا على قناة Dmc، في إطار كوميدي لايت، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخارج محمد علي، إنتاج اسكاي ليميت أحمد الدسوقي.



مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ جهاد حسام، أحمد علي ماهر، نهال عنبر، تأليف ألمى كفارنة وإخراج هاني خليفة.



مسلسل صدفة

يعرض المسلسل بالتزامن مع قناتي CBC والحياة وهو من نوعية المسلسلات ذات 15 حلقة، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، إنتاج فانتدج بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي.