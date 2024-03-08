الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كأس مصر| بعثة الأهلي تعود للقاهرة عقب مباراة النهائي مباشرة إلي القاهرة

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

 تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة مباشرة عقب الانتهاء من خوض مباراة الزمالك التي تجمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض في نهائي كأس مصر.

وتقرر أن يرتدي النادي الأهلي طاقمًا من القميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأزرق، بينما سيرتدي الزمالك طاقمًا من اللون الأبيض بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا باللون الأصفر كاملًا.

 موعد انطلاق المباراة

وتم التأكيد خلال الاجتماع الفني على أن المباراة سوف تنطلق في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي حال نهاية الوقت الأصلي بالتعادل سيتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة بواقع شوطين، وفي حال استمرار التعادل سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

كأس مصر| الأهلي يواجه الزمالك في النهائي بالسعودية 

 

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يلتقي مع الزمالك في السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في نهائي كأس مصر موسم 2022-2023.

لعب الأهلي مع الزمالك ثلاثًا وثلاثين مباراة في بطولة كأس مصر عبر تاريخ البطولة، فاز الأهلي ست عشرة مباراة وفاز الزمالك في إحدى عشرة مباراة، وتعادل الفريقان في ست مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 58 هدفاً وسكنت شباكه 48 هدفاً.

جدير بالذكر أن الأهلي والزمالك التقيا في 233 مباراة في كل البطولات، فاز الأهلي في 102 مباراة وفاز الزمالك في 53 مباراة وتعادل الفريقان في 78 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 353 هدفاً وسكنت شباكه 243 هدفاً.

وكان فريق الأهلي وصل للمباراة النهائية في بطولة كأس مصر بعد الفوز على منتخب السويس في دور الـ32 بهدف أحرزه حسين الشحات، وفي دور الستة عشر فاز على الداخلية بهدفين أحرزهما بيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة، وفي دور الثمانية فاز على المصري بهدفين مقابل هدف واحد أحرز هدفي الأهلي علي معلول وأحمد قندوسي، وفي نصف النهائي فاز على إنبي بثلاثة أهداف للاشئ أحرزها علي معلول وأنطوني موديست وإمام عاشور.

الاهلى الزمالك نهائى كاس مصر كولر السعودية

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