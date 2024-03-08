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حوادث

عاجل| ارتفاع عدد ضحايا عقار الورديان المنهار بالإسكندرية إلى 3 وفيات و3 مصابين

عقار
عقار

ارتفع عدد ضحايا عقار الورديان المنهار بالإسكندرية إلى 3 وفيات، حيث انتشلت قوات الحماية المدنية جثمان شاب من أسفل عقار الورديان المنهار بحي غرب  ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 3 جثث و3 مصابين.

وانتشلت قوات الحماية المدنية جثمان شاب من أسفل عقار الورديان المنهار بحي غرب  ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 3 جثث و3 مصابين.

وتلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية بلاغًا يفيد بانهيار العقار رقم 20 شارع السبكي متفرع من القفال بمنطقة الورديان، ووجود أشخاص تحت الأنقاض، وانتقل مسؤولو الحي وضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة 4 سيارات دفاع مدني و4 سيارات إسعاف، إلى موقع البلاغ.

وتبيَّن من الفحص أن العقار بناء قديم، مكون من أرضي و3 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وسقوطه حتى سطح الأرض عدا أجزاء من المحلات بالطابق الأرضي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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