الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تفاصيل معاينة انهيار واجهة مبنى في انفجار أنبوبة بمنشأة ناصر

انفجار أنبوبة غاز
انفجار أنبوبة غاز

تسلمت نيابة منشأة ناصر الجزئية، تقرير المعمل الجنائي بشأن معاينة آثار انفجار أنبوبة غاز بمخزن والذي أكد أن الانفجار تسبب في انهيار واجهة عقار سكني.

‏كما تبين تحطم جدار المخبز الذي وقع فيه الانفجار بجانب واجهة عقار آخر، ولم يؤثر الانفجار عن باقي العقارات في المنطقة.

كان أصيب عامل في مخبز بلدي بمنشأة ناصر، إثر انفجار في أنبوبة غاز أدى إلى تهشم في واجهة العقار أعلى المخبز.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة، بلاغًا بحدوث انفجار انبوبة داخل مخبز بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وعلى الفور وجه اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، بالدفع بفرق الإنقاذ بإشراف اللواء جمال ياسين، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة.

تم تحرير محضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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