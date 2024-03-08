الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الحكومة تحذر من صفحات منسوبة للبريد المصرى وتستخدم شعاره

جريدة الدستور

تداول صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة للبريد المصري وتستخدم شعاره بزعم بيع الطرود البريدية في مزاد نظير مبالغ مالية، وتطلب من المواطنين تحويل تلك المبالغ من حساباتهم الشخصية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للبريد المصري، التي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الهيئة القومية للبريد المصري أنه لا صحة لبيع الطرود البريدية في مزاد نظير مبالغ مالية أو طلب أي تحويلات مالية من المواطنين من حساباتهم الشخصية، وأن الصفحات المتداولة وهمية، وكذلك الطرود المعلن عنها في تلك الصفحات مزيفة، ولا علاقة لهيئة البريد بها مطلقًا.

الطرود التابعة للبريد المصري تحكمها شروط وضوابط طبقًا للقانون

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"البريد المصري" يحذر من صفحات وهمية تستهدف سرقة البيانات والبطاقات الائتمانية

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كما شددت على أن كل الطرود التابعة للبريد المصري تحكمها شروط وضوابط طبقًا للقانون، مُوضحةً أن كل الإعلانات التي تخص أنشطة وأخبار الهيئة تتم بشكل رسمي من خلال قنوات الاتصال الخاصة بالهيئة، أو من خلال التواصل المباشر على الخط الساخن 16789، مُحذرةً المواطنين من التعامل مع تلك الصفحات، التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الصفحات الوهمية.

تداول صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة للبريد المصري وتستخدم شعاره بزعم بيع الطرود البريدية في مزاد نظير مبالغ مالية وتطلب من المواطنين تحويل تلك المبالغ من حساباتهم الشخصية
 

ونناشد جميع مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي لإثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

الطرود التابعة للبريد المصري التواصل الاجتماعي بيع الطرود البريدية مزاد نظير مبالغ مالية المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الهيئة القومية للبريد المصري

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