الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

بطلة تحدت الإعاقة الحركية.. تلهم الشباب في ملتقى المبادرات الطلابية بمعهد إعداد القادة

معهد اعداد القاده
معهد اعداد القاده بحلوان

 

 

ألقت الطالبة صفاء طة البطلة التى تحدت الاعاقة الحركية، كلمة مؤثرة نيابة عن زملائها من ذوي الهمم خلال افتتاح الملتقى القمي للمبادرات الطلابية بالجامعات والمعاهد، الذي ينظمه معهد إعداد القادة برعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للانشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة.

حيث نقلت صفاء رسالة تحدي وإصرار للحاضرين، قائلة " أنا هنا اليوم لأمثل زملائي من ذوي الهمم، ولأخبركم أننا لسنا أقل قدرة من غيرنا، نحن فقط نواجه تحديات مختلفة، لكننا نملك الإرادة والعزيمة لتحقيق أحلامنا" وحثت زملائها على ضرورة تخطي الاعاقة وتحويلها إلى وقود يدفعهم للأمام.

ومن جانبه، أشاد الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، بالطالبة صفاء طه وبكلمتها الملهمة، معربًا عن اعتزازه بجميع الطلاب من ذوي الهمم الذين يواجهون التحديات بشجاعة واصرار.

وصرح الدكتور كريم همام قائلًا: "إن مشاركة صفاء وكلمتها اليوم هي دليل حي على أن الإعاقة ليست عائقًا أمام تحقيق الأحلام والطموحات، فنحن فخورون بها وبجميع زملائها الذين يثبتون أن الإرادة القوية تتغلب على كل العقبات."

وأضاف همام: "هذا الملتقى هو منصة لإلهام وتمكين الشباب ودمجهم مع زملائهم فى الجامعات المصرية.

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وفي سياق آخر أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، امس الخميس، من جامعة القاهرة عن تشكيل المجلس التنفيذي للتحالفات الإقليمية للجامعات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية بالأقاليم الجغرافية لمصر، والذي سيتولى مُتابعة تنفيذ خطة التحالفات الإقليمية لدعم البحث العلمي للصناعة والاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات التي تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تحظى بدعم ورعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء هذا الإعلان بمناسبة مرور عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تم إطلاقها في شهر مارس من العام الماضي،

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