الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سفير فرنسا بالقاهرة: مصر تبذل جهودًا كبيرة لوقف إطلاق النار فى غزة

سفير فرنسا لدى مصر
سفير فرنسا لدى مصر "إيريك شوفالييه

أكد سفير فرنسا لدى مصر "إيريك شوفالييه"، عمق علاقات التعاون بين بلاده ومصر في شتى المجالات والتنسيق الوثيق بينهما خاصة على مستوى القادة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ووصف السفير- في تصريح صحفي- العلاقات بين القاهرة وباريس بأنها "متميزة وممتازة"، مشيرًا إلى أنه منذ توليه مهام منصبه كسفير لبلاده لدى مصر قبل نحو خمسة أسابيع يلمس تميز العلاقات بما في ذلك على الصعيد السياسي، وأيضًا على المستوى الاجتماعي بين الشعبين، لافتًا إلى أن العلاقات المستدامة هي علاقات قوية على المستوى السياسي وأيضًا الاجتماعي.

وقال شوفالييه إنه سيعمل بصفته سفيرًا لفرنسا بالقاهرة على تعظيم التعاون بين البلدين وذلك وفقًا لتكليفات الرئيس ماكرون.

 تقارب مصري فرنسي حيال الأزمة في غزة

وفيما يتعلق بالأزمة الإقليمية على ضوء الأوضاع التي يشهدها قطاع غزة، شدد السفير الفرنسي على التقارب الكبير في مواقف القاهرة وباريس حيال الأزمة في القطاع، حيث يسعى البلدان إلى ذات الأهداف التي تتمثل في وقف إطلاق النار بالقطاع "الآن" بالنظر إلى المعاناة المريعة وأيضًا إنفاذ المساعدات الإنسانية التي ينبغي زيادتها ويلى ذلك الحل السياسي الذي يجب التوصل إليه. 

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وحول الجهود التي تبذلها مصر من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل شهر رمضان المبارك، قال السفير شوفالييه إن مصر تقوم بجهود كبيرة في هذا الصدد، ومن المهم للغاية الوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وهناك حشد كبير للجهود خاصة من مصر وأيضًا من جانب فرنسا.

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أشار السفير الفرنسي إلى التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالمرأة، لافتًا إلى أن السفارة نظَّمت الليلة الماضية احتفالًا بهذه المناسبة، وهو موضوع رئيسي إذ أن الأمر لا يتعلق بالحقوق فحسب، بل بكفاءة وأداء المجتمع حيث إنه كلما كانت هناك مساواة في الحقوق والفرص بين النساء والرجال، كانت المجتمعات أفضل.

سفير فرنسا لدى مصر عمق علاقات التعاون ماكرون الرئيس عبد الفتاح السيسي غزة

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