فتح المتاحف العسكرية بالمجان غدًا.. وعروض موسيقات بميدان عبدالمنعم رياض

تقرر فتح المتاحف والمزارات العسكرية وكذا منطقة العرض المكشوف ببانوراما حرب أكتوبر لاستقبال المواطنين مجانًا غدًا السبت، بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم.

كما تشارك الموسيقات العسكرية في تقديم عدد من العروض الموسيقية والأغاني الوطنية بميدان الشهيد عبدالمنعم رياض بالقاهرة، تزامنًا مع الاحتفال بهذه المناسبة.

نشر الوعي والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب

يأتى ذلك حرصًا من القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته.