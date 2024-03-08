الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

فتح المتاحف العسكرية بالمجان غدًا.. وعروض موسيقات بميدان عبدالمنعم رياض

القوات المسلحة
القوات المسلحة

تقرر فتح المتاحف والمزارات العسكرية وكذا منطقة العرض المكشوف ببانوراما حرب أكتوبر لاستقبال المواطنين مجانًا غدًا السبت، بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم.

كما تشارك الموسيقات العسكرية في تقديم عدد من العروض الموسيقية والأغاني الوطنية بميدان الشهيد عبدالمنعم رياض بالقاهرة، تزامنًا مع الاحتفال بهذه المناسبة.

نشر الوعي والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب

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نقيب الأشراف مهنئًا بـ"يوم الشهيد": يُذكرنا ببطولات القوات المسلحة فى الدفاع عن الوطن

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"يوم الشهيد".. موضوع خطبة الجمعة الأخيرة من شعبان اليوم 8 مارس 2024

يأتى ذلك حرصًا من القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته.

المزارات العسكرية فتح المتاحف والمزارات العرض المكشوف بانوراما حرب أكتوبر الموسيقات العسكرية يوم الشهيد

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"يوم الشهيد".. موضوع خطبة الجمعة الأخيرة من شعبان اليوم 8 مارس 2024

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