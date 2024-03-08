الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ختام فعاليات التدريب المصرى الباكستانى المشترك "رعد - 1"

ختام فعاليات التدريب
ختام فعاليات التدريب المصرى الباكستانى المشترك (رعد - 1)

 اختتمت فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك ( رعد - 1)، الذي تم تنفيذه بمشاركة عناصر من قوات المظلات والصاعقة المصرية والقوات الخاصة الباكستانية، واستمرت فعالياته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقيادة قوات المظلات بجمهورية مصر العربية.

 تفاصيل المرحلة الختامية للتمرين

وتضمنت المرحلة الختامية تنفيذ بيان عملي لاقتحام قرية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية المسلحة، من خلال تنفيذ أعمال القفز الحر والإبرار الجوي لعناصر القوات الخاصة من الجانبين، أظهرت مدى ما يتمتعون به من مهارات ميدانية وقدرات وإمكانات قتالية عالية تمكنهم من تنفيذ المهام ذات الطبيعة غير النمطية تحت مختلف الظروف.

ختام فعاليات التدريب المصرى الباكستانى المشترك (رعد - 1)

 أهمية التدريب في نقل وتبادل الخبرات بين الجانبين

وفى ختام المرحلة ألقى اللواء أ ح محمد محمود عوض قائد قوات المظلات، كلمة نقل خلالها تحية وتقدير القيادة العامة للقوات المسلحة للعناصر المشاركة في التدريب، مشيرًا إلى أهمية التدريب في نقل وتبادل الخبرات بين الجانبين والتعرف على كل ما هو جديد في منظومة التدريب القتالي للقوات الخاصة.

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انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى "رعد - 1"

ختام فعاليات التدريب المصرى الباكستانى المشترك (رعد - 1)

وأشاد  قائد قوات المظلات بما وصلت إليه العناصر المشاركة من جاهزية وقدرة على تنفيذ أعمال مشتركة بكل كفاءة واقتدار.

حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والباكستانية والملحق العسكري الباكستاني بالقاهرة.

التدريب المصري الباكستاني رعد قوات المظلات والصاعقة ميادين التدريب القتالي رعد - 1

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انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى "رعد - 1"

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