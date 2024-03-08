الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصطفى بكرى: هناك بعض عمليات النصب التى حدثت من خلال بطاقات الائتمان

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن محافظ البنك المركزي كشف أن هناك بعض عمليات النصب التي حدثت من خلال بطاقات الائتمان، والبعض استخدمها بشكل غير قانوني، لذا على المواطنين الانتباه.

قرارات البنك المركزي 

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، خلال لقائه ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أنه منذ قرار تحرير سعر الصرف وهناك تضارب في آراء الشارع المصري، حيث يرى البعض أن قرارات البنك المركزي هامة وضرورية والبعض الآخر يرفض هذا التفكير وينظر للأمر بنظرة تشاؤمية.

مخاوف المواطنين 

وتابع: أن هناك بعض المخاوف من وصول الفائدة في البنك المركزي لـ30 ٪؜ مؤخرا، معبرًا:" هذه مخاوف المصريين ومن حقهم الحصول على إجابة لذلك".

وكان قد أكد الإعلامي مصطفى بكري، من قبل، إن الحكومة أصبحت لديها سيولة كبيرة من الدولارات في البنك المركزي بعد مشروع تطوير رأس الحكمة، تمكنها من القضاء على السوق السودة والتحكم في سعر الدولار.

 

 

بكري مصطفى بكرى صدى البلد على مسئوليتي سعر الصرف

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