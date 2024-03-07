الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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عضو المجلس الاستشارى لترامب: عودة ترامب للبيت الأبيض مهمة وضرورة للسلام

غبريال صوما
غبريال صوما

قال غبريال صوما عضو المجلس الاستشاري لترامب، إن عودة ترامب للسياسة الأمريكية كمرشح رئاسي مهمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عين على أمريكا" المذاع على القاهرة الإخبارية: "بالنظر إلى ما يحدث في أمريكا على الصعيدين الداخلي والخارجي، بالنسبة لسياسة بايدن، والاقتصاد الأمريكي، نجد أسعارا متزايدة للسلع والبنزين وبعض المواد الغذائية ارتفعت للضعف".

وتابع: "لدينا صعوبات الآن في شركات النفط بأمريكا لاستخراج النفط بسبب الصعوبات التي وضعت على الشركات".

وواصل: "في عهد ترامب كان هناك سلام في العالم فكانت علاقته مع الصين وروسيا جيدة، علاوة على أنه لم يكن هناك حروب في الشرق الأوسط، مما يؤكد أن عودة ترامب للبيت الأبيض، سوف يسهم في حل الكثير من هذه المشاكل".

غبريال صوما المجلس الاستشاري لترامب مرشح رئاسى السلام بايدن

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