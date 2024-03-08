الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

إنجي همام: عبد الرحيم كمال يذهب بالسرد إلى "مناطق ناعمة" في أعماله

إنجي همام
إنجي همام

قالت الكاتبة الروائية إنجي همام، إنه في رواية “كل الألعاب للتسلية” للكاتب الروائي عبد الرحيم كمال، نجد أنفسنا في عالم الألعاب، إذ يتم تبادل الأدوار والأسماء “سامر” الذي كان يشتري لنفسه لعبة مع كل لعبة يشتريها لطفل من أطفاله
الذي يعرف معنى اللعب وقيمته.

أضافت همام أن الكاتب يدخل في لعبة كبيرة، طويلة ذات مستويات، ويدخل الجميع كذلك معه داخل اللعبة، ويغوصون داخل طبقات من اللعب، بدءا من لعبة الكتابة الأولى أو الظاهرة، أو التي نذهب إليها عند بداية القراءة، ثم لعبة الكتابة التي تدور داخل النص ثم تفاصيل ألعاب تلك الكتابة.

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عبد الرحيم كمال في ضيافة منتدى "أوراق" بـ"الدستور".. الخميس

استطردت همام: “ألعاب الكتابة متعددة وطبقات السرد تلي بعضها بعضا من رواية موت العالم محمود غزالة إلى حكاية عيسى الذي هو سعد، وشيرين التي هي فوزية، نتعرف بعد وقت طويل أن الرواية لسعد بالأساس وليست لغزالة الذي كان مجرد ذكرى قديمة تحمل في قلبها شعور بالذنب لتتحول لرواية يخفيها صاحبها طويلا، ويعيش سعد مع فوزية رحلته الأهم ويعود ليكتب ويكتب، وتتفرع الحكايات ويتدفق السرد في نعومة وسلاسة حتى تنغلق الدائرة”.

واختمت همام: “تعرض السرد لمناطق حميمة وناعمة مثل طفولة سعد ومغامراته البريئة ويعتمد أيضا الواقعية في بؤرة أحداثه عندما يرجع سعد فوزية لأهلها بدلا من استكمال قصة الحب، كما يعتمد الرمانسية في الأخير عندما يحلق معها في نهاية الرواية لعوالم الجمال الخالص”.

جاء ذلك خلال أولى فعاليات منتدى "أوراق" للدكتور يسري عبدالله بمناقشة رواية "موت العالم.. المعروفة شعبيا بمذكرات محمود غزالة" للكاتب الروائي والسيناريست عبدالرحيم كمال، وبحضور الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي وإدارة مؤسسة “الدستور”، والكاتب الصحفي عبد الوهاب داود، والكاتب الصحفي والشاعر أحمد المريخي، وقدمها الكاتب والإعلامي علاء أبوزيد.

منتدى أوراق 

جاء ذلك في أولى فعاليات منتدى "أوراق" للدكتور يسري عبدالله بمناقشة رواية "موت العالم.. المعروفة شعبيًا بمذكرات محمود غزالة" للروائي والسيناريست عبدالرحيم كمال، ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، ويديرها الإعلامي علاء أبوزيد، بحضور الكاتب الصحفي والروائي عبد الوهاب داود، والشاعر والكاتب الصحفي أحمد المريخي.

ويعد عبد الرحيم كمال أحد أهم كُتّاب الرواية والدراما في مصر والعالم العربي، حيث صدرت روايته الجديدة "موت العالم.. المعروفة شعبيا بمذكرات محمود غزالة" عن دار "الكرمة" بالقاهرة وتأتي بعد سلسلة من الأعمال السردية للقاص والروائي عبدالرحيم كمال من قبيل: "المجنونة"، و"بواب الحانة"، و"أبناء حورة"، و"كل الألعاب للتسلية"، و"أنا وأنت وجنة وشهد"، و"قصص بحجم القلب"، و"ظل ممدود"، و"منطق الظل"، ومسرحية "صحب الوردة".

يأتي منتدى "أوراق" للكاتب والناقد الكبير الدكتور يسري عبدالله تعزيزا للمعنى وانحيازا لقيم الثقافة الوطنية، وللهوية المصرية بجذورها المتعددة، ومحيطها الجيوسياسي، وانتصارا للفكر والإبداع.

ويعد المنتدى الذي أطلقته جريدة "حرف" الثقافية، في مقر صحيفة وموقع "الدستور"، تجربة فكرية وجمالية جديدة، تحيي فكرة المبادرات الخلاقة والتنوع الثقافي الفريد الذي تمتاز به الدولة المصرية وروافد قوتها الشاملة، وفي لحظة مسكونة بالتحديات المعرفية والثقافية.

تعقد الندوة في قاعة الندوات بالدور الأول بمقر صحيفة الدستور 16 شارع مصدق، الدقي، بالقرب من محطة مترو الدقي.

أنجي همام عبد الرحيم كمال رواية “كل الألعاب للتسلية” لعبة الكتابة الأولى تعرض السرد لمناطق حميمة وناعمة

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