الخميس 07 مارس 2024
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فن

سميرة سعيد تنعى المخرج والمنتج طارق الكاشف

المخرج طارق الكاشف
المخرج طارق الكاشف

نعت الديفا سميرة سعيد المخرج طارق الكاشف الذى رحل عن عالمنا اليوم، حيث نشرت أبرز أعمالها التي قدمتها بتوقيعه خلال مشوارها الغنائى الكبير والتي تعد علامات بارزة في مسيرتها.

قالت سميرة في منشور على حسابها الرسمي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة على "إنستجرام":"خبر محزن، وأنا شخصيًا حزينة جدًا لهذا الخبر، رحيل المخرج طارق الكاشف مخرج رائع".

وتابعت سميرة سعيد:"لى تجارب معاه كانت مختلفة وسابقة لعصرها منها، عاشقة، خايفة، أنا أحب، يا دمع"، فكان مخرج ذو رؤية، ويرى مواطن الجمال والعمق في كل أعماله، رحمة الله".

وتوفى المنتج طارق الكاشف، مساء اليوم، حسبما أعلن شقيقه أحمد الكاشف الذى كتب عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلاً: "لله الأمر من قبل ومن بعد، إنا لله وإنا اليه راجعون، أخي المنتج والمخرج طارق الكاشف في ذمة الله".

وطارق الكاشف مخرج وممثل عمل مخرجًا مساعدًا في عدد من الأعمال الفنية، منها: "فيلم قرمط بيتمرمط عام 2019، وشارك بالتمثيل في عدة أعمال منها: مسلسل لأعلى سعر عام 2017".

وأخرج الكاشف العديد من الفيديو كليبات الغنائية، كما أخرج "برنامج القاهرة" اليوم لمقدمه عمرو أديب، كذلك شارك في تسجيل الموسيقى لعدة أفلام، أبرزها "مين في المجتمع، لا تظلموا النساء، أين تخبئون الشمس". 

وعمل الكاشف مخرجًا مساعدا في عدد من الأعمال الفنية، منها: فيلم قرمط بيتمرمط 2019، وشارك بالتمثيل في أعمال مثل: مسلسل لأعلى سعر عام 2017.
 

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