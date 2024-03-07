الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

وفاة المخرج والمنتج طارق الكاشف

المخرج والمنتج طارق
المخرج والمنتج طارق الكاشف

توفى المخرج والمنتج طارق الكاشف، مساء اليوم، حسبما أعلن شقيقه أحمد الكاشف الذى كتب عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلاً:"لله الأمر من قبل ومن بعد، إنا لله وإنا اليه راجعون، أخي المنتج والمخرج طارق الكاشف في ذمة الله".

المخرج والمنتج طارق الكاشف

وطارق الكاشف، مخرج وممثل، عمل مخرجًا مساعدًا في عدد من الأعمال الفنية، منها: “فيلم قرمط بيتمرمط عام 2019، وشارك بالتمثيل في عدة أعمال منها: مسلسل لأعلى سعر عام 2017”.

وأخرج الكاشف العديد من الفيديو كليبات الغنائية، كما أخرج برنامج القاهرة اليوم لمقدمه عمرو أديب، كذلك شارك في تسجيل الموسيقى لعدة أفلام، أبرزها بن مين في المجتمع، لا تظلموا النساء، أين تخبئون الشمس. 

وعمل الكاشف مخرجًا مساعدا في عدد من الأعمال الفنية، منها: فيلم قرمط بيتمرمط 2019، وشارك بالتمثيل في أعمال مثل: مسلسل لأعلى سعر عام 2017.

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