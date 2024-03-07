الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية.. تنفيذ إنزال جوى أمريكى للمساعدات فى شمال غزة بالتعاون مع الأردن

الإنزال الجوي للمساعدات
الإنزال الجوي للمساعدات في غزة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تنفيذها عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في شمال غزة بالتعاون مع القوات الأردنية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

المساعدات الأمريكية لغزة 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن واشنطن ترى أن بعض الوزراء في الحكومة الإسرائيلية يمنعون إدخال شحنات الدقيق إلى غزة ويساندون المتظاهرين الذين منعوا دخول المساعدات إلى القطاع المكتظ بالسكان، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تستنكر مثل هذه الإجراءات.

الانتهاكات الصهيونية

وأضاف “ميلر” في مؤتمر صحفي أن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ بيني جانتس، عضو حكومة الحرب الإسرائيلية، صراحة خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء بضرورة تحرك إسرائيل بصورة عاجلة من أجل إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة.

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