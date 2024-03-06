عاجل.. واشنطن: وزراء فى الحكومة الإسرائيلية يمنعون إدخال الدقيق إلى غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن واشنطن ترى أن بعض الوزراء في الحكومة الإسرائيلية يمنعون إدخال شحنات الدقيق إلى غزة ويساندون المتظاهرين الذين منعوا دخول المساعدات إلى القطاع المكتظ بالسكان، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تستنكر مثل هذه الإجراءات.

وأضاف ميلر في مؤتمر صحفي أن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ بيني غانتس عضو حكومة الحرب الإسرائيلية صراحة خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء بضرورة تحرك إسرائيل بصورة عاجلة من أجل إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة.

وذكر ميلر أن واشنطن تريد الآن من إسرائيل فتح معبر حدودي آخر يؤدي إلى غزة، موضحا أن بلاده تناقش سبل تحقيق ذلك مباشرة مع إسرائيل ويشمل ذلك اجتماع بلينكن اليوم مع جانتس.

وقال ميلر "لقد كان (بلينكن) مباشرا وصريحا تماما بشأن خطورة الوضع على الأرض وحقيقة أنه يتعين على جميع المعنيين بالأمر بذل المزيد من الجهد لإدخال المساعدات بصورة عاجلة وفي أقرب وقت ممكن (إلى غزة)"، واصفا الوضع في القطاع الفلسطيني بأنه "مروع".