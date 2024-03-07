حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

زوبعة لا حد لها، يثيرها ما عمم بأنه "رد اللحظة الأخيرة المعدل" من حركة حماس.

وبحسب وثيقة الرد، التي وصلت "الدستور"، فقد وضعت حركة حماس، وثيقة أخيرة ترد فيها على مقترح وقف إطلاق النار.

في ذات الوقت قال السفاح نتنياهو: إن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل ضد "حماس" في جميع أنحاء قطاع غزة بما فيها آخر معاقلها رفح.

.. وفي تطور لاحق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ "آمال التوصّل لصفقة بين حماس- ودولة الاحتلال الإسرائيلي- قبل بداية شهر رمضان تضاءلت بعد توقف المفاوضات".



الصحيفة الأمريكية واسعة الاطلاع، لم تشر إلى رد حماس المعدل، لكنها قالت عن مسئول إقليمي إنّ "حماس تمسّكت بإلزام إسرائيل بوقف دائم لإطلاق النار".



وكشفت الصحيفة عن أنّ إسرائيل طلبت التركيز على اتفاق للمرحلة الأولى فقط من صفقة تبادل المحتجزين.

* بنود ومراحل رد حماس



1. وقف إطلاق النار في غزة قبل أسبوع من بدء تنفيذ الصفقة.

2. اعتراف إسرائيلي واضح بالانسحاب من غزة مع ضمانات دولية لتحقيق هذا الانسحاب.

3. لا هدنة إنسانية، بل وقف العدوان على غزة.

4. حرية التنقل في غزة والسماح لجميع النازحين بالعودة إلى منازلهم ومناطقهم دون أي شروط.

5. منذ اليوم الأول لتطبيق الصفقة، يُسمح بدخول المساعدات إلى كل مناطق غزة دون تقسيمها إلى مربعات أمنية.

6. بعد الأسبوع الأول من وقف إطلاق النار في غزة، تبدأ عملية التبادل، مع عدم اعتراض حماس على أن تكون على دفعات وبضمانات دولية بأن إسرائيل لن تنتهك هذه الاتفاقات.

7. الرفض المطلق لتهجير أي أسير مفرج عنه، ويتم إطلاق سراح كل منهم في منطقته.

8. إطلاق سراح جميع معتقلي صفقة شاليط الذين أعيد اعتقالهم خرقًا للصفقة، وعددهم 57 معتقلًا دون أن يكونوا جزءًا من الصفقة.

9. المعتقلون من داخل إسرائيل والقدس جزء أساسي من الصفقة، ولا نقبل الفيتو الإسرائيلي على هذا المعيار.

10. ستقدم حماس وفصائل المقاومة أسماء الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين قبل 48 ساعة من تنفيذ عملية التبادل، دون قوائم معدة مسبقا بأعداد الأسرى والجثث، حيث إن عملية إحصاء الأسرى ستستغرق وقتا أطول في حال توقفت الحرب.

11. قدمت حماس لأول مرة قائمة بالأسماء لتكون الدفعة الأولى لعملية التبادل، وتحددت على النحو التالي:

أ. 160 معتقلًا بأحكام عالية وقديمة، بدءًا بالأسماء التالية:

- مروان البرغوثي

- أحمد سعدات

- عبد الله البرغوثي

- ابراهيم حامد

- عباس السيد

وبقية الأسماء في القائمة حسب الأسبقية والتقدير دون النظر إلى الفصيل أو الجغرافيا.

ب. جميع النساء، بغض النظر عن أحكامهن أو فئتهن أو جغرافيتهن.

ج. جميع المرضى، بغض النظر عن مدة حكمهم أو أعمارهم أو هويتهم.

د. كبار السن، ويحدد تعريف كبار السن بالستين فما فوق حسب المعايير العالمية.

ه. جميع الأطفال والقاصرين، بغض النظر عن العقوبة أو هويتهم، مع تحديد الحد العمري بـ18 عامًا أو أقل وفقًا للمعايير الدولية.

وبعد استكمال الدفعة الأولى ننتقل إلى الدفعة الثانية وسط اتفاق شامل على وقف إطلاق النار وتحقيق الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وفتح جميع المعابر للسماح بوصول كل المساعدات إلى أهل القطاع ومن دون رقابة إسرائيلية، ومن دون تحقيق ذلك، لن نتقدم إلى بقية الدفعات التي تضم الجثث.

.. متغيرات كثيرة تشاهدها المنطقة والإقليم والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة والمنظمات والقوى المختلفة، التي بدأت في عديد العواصم تقرأ المقترح الرئاسي الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بخصوص وقف الحرب استنادا إلى القرار الأممي من مجلس الأمن رقم 2720 حول غزة وإسرائيل

الذى أقره مجلس الأمن ويوافق على مشروع قرار بشأن توسيع مساعدات غزة، وصدر يوم 22 ديسمبر 2023.