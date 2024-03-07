الخميس 07 مارس 2024
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رياضة

لأول مرة في مصر.. افتتاح أكاديمية دولية لكرة اليد في ناديي الرحاب ومدينتي (فيديو)

جريدة الدستور

تم افتتاح أكاديمية فيسبريم الدولية الأولى لكرة اليد في ناديي الرحاب ومدينتي، وهي أول أكاديمية دولية لكرة اليد في العالم، وتم إطلاقها في إطار الشراكة بين كل من ناديي الرحاب ومدينتي، ونادي فيسبريم المجري، أحد أكبر أندية اليد في أوروبا.

وأعرب زولتان تشيك، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة نادي فيسبريم المجري، عن سعادته بافتتاح الأكاديمية مؤكدا أن الشراكة مع ناديي مدينتي والرحاب تهدف إلى اكتشاف المواهب وتطوير لاعبي كره اليد وفتح أبواب الاحتراف في اوروبا امام لاعبي كرة اليد المصريين.

وأكد جابور سازار، المدير المشرف على برنامج أكاديمية فيسبريم الدولية، أن الأكاديمية الجديدة ستطلق برنامجًا لاكتشاف المواهب في كرة اليد وتطويرها لمختلف الأعمار، وهو برنامج متطور يتم تطبيقه لأول مرة في مصر طبقًا لأحدث أساليب التدريب الدولية من قبل نخبة من أكبر وأشهر مدربي كرة اليد.

وأشاد نجما منتخبنا الوطني لكرة اليد ولاعبا نادي فيسبريم المجري، يحيى الدرع ويحيى خالد، بالأكاديمية الجديدة، وأكدا أن نادي فيسبريم المجري من أكبر أندية كرة اليد في أوروبا وان الأكاديمية سيتيح للاعبين فرص الاحتكاك بنجوم كرة اليد في أوروبا فضلًا عن تطوير اللاعبين بدنيًا وفنيًا وصقل مهاراتهم من خلال أحدث طرق التدريب الموجودة في أوروبا.

ويمكن الاشتراك في الأكاديمية من خلال الرابط التالي: https://talaatmoustafa.com/international-academies/#id1.

اكاديمية فيسبربم لكرة اليد نادي مدينتي نادي الرحاب

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