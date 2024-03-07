أسامة الحسينى: التسعير العادل للجنيه يسهم فى تنشيط العقارات

قال المحاسب أسامة الحسيني، نائب رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير السابق، إنه من خلال تحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق يمكن تشجيع الاستثمار في مشاريع عقارية مستدامة بيئيًا واقتصاديًا، ما يعزز الاستدامة البيئية ويسهم في حماية البيئة.

وأضاف "الحسيني"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يمكن أن يسهم تحرير سعر الصرف في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الثقة في الاقتصاد.

وأكد أنه يمكن القول إن التسعير العادل للجنيه بالنسبة للسوق العقارية في مصر يمثل فرصة كبيرة لتعزيز القطاع وتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وأشار إلى أنه من خلال تحرير سعر الصرف للسوق العقارية، يمكن تعزيز التنمية المستدامة من خلال توجيه الاستثمارات نحو المشاريع الصديقة للبيئة والمستدامة على المدى الطويل.

وأوضح أنه بتعزيز السوق العقارية من خلال تحرير سعر الصرف، يمكن تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال توفير إسكان بأسعار معقولة وتحسين البنية التحتية.

وأكد أن تحرير سعر الصرف يمكن أن يعزز التعاون الدولي في قطاع العقارات، حيث يمكن لمصر أن تكون وجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين الأجانب، ما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقارات المصري، ويعمل على تنمية السوق العقارية ويسهم في تنمية حركة البيع والشراء، حيث إن أزمة الدولار كانت وراء حركة الركود.

وأشار إلى أنه من خلال تحرير سعر الصرف يمكن تشجيع الابتكار والتطوير التكنولوجي في قطاع العقارات، ما يعزز التنافسية ويسهم في تحسين جودة الخدمات.

وأوضح نائب رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير السابق أن تحرير سعر الصرف يمكن أن يسهم في زيادة الاستثمارات في قطاع العقارات، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.