الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

مشرفو وأخصائيو الترميم بدار الكتب في ضيافة متحفي الفن الإسلامي والحضارة

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

نظمت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، بالتعاون مع الأستاذ الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، وأحمد صيام مدير عام متحف الفن الإسلامي، برنامج زيارات علمية لمشرفي وأخصائيي معامل الترميم بمركز الترميم والصيانة والميكروفيلم، بالإدارة المركزية للمراكز العلمية، لمراكز الترميم في كل من متحف الفن الإسلامي، ومتحف الحضارة على التوالي خلال يومي ٥ و٦ مارس الجاري.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الثقافة للتواصل الفعال مع المؤسسات المعنية بصون التراث الثقافي.

شعبان يوسف لـ"الشاهد": مسئولو دار الكتب مهتمين حاليًا بترميم الأرشيف وليس تجميعه

يأتي البرنامج للوقوف على أساليب الترميم المتبعة وأحدث التقنيات التكنولوجية المستخدمة فى ترميم المواد العضوية.


ولاقت مبادرة دار الكتب والوثائق استحسان المؤسسات المضيفة، ونتج عن هذه الزيارات بحث أوجه تبادل الخبرات العلمية، وتنظيم ورش عمل مشتركة فى مجالات الترميم والصيانة والمعالجة في المستقبل القريب.  

txt

نشاط مكثف لدار الكتب والوثائق القومية خلال شهر مارس


جدير بالذكر أن دار الكتب والوثائق القومية لديها عدة مراكز ترميم متميزة منها مركز ترميم الكتب والمخطوطات، ومركز ترميم الوثائق بمقر الدار بكورنيش النيل، بالإضافة إلى مركز الترميم بدار الكتب بباب الخلق. ويعمل بتلك المراكز عدد من الخبراء المتميزين تحت إشراف لجان علمية بعضوية عدد من الأكاديميين الكبار.

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
دار الكتب والوثائق وزارة الثقافة الدكتور أسامة طلعت المتحف القومي للحضارة متحف الفن الاسلامي الترميم

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الخميس 7 مارس 2024 بالجنيه المصرى والدولار 

عطل فنى يضرب فيسبوك

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 2024/3/7

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

أسعار الفراخ.. سعر الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 فى مصر

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أمريكا وافقت سريًا على بيع 100 صفقة أسلحة عسكرية لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مقترح أمريكى نحو قرار من مجلس الأمن.. غزة وأزمة الرهائن معضلة دولية

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"واشنطن بوست" تكشف عدد صفقات الأسلحة "السرية" التي أرسلتها أمريكا لإسرائيل منذ بدء حرب غزة

وسط اتساع المجاعة.. استشهاد العشرات بغزة جراء غارات الاحتلال المتواصلة لليوم 153

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات