مشرفو وأخصائيو الترميم بدار الكتب في ضيافة متحفي الفن الإسلامي والحضارة

نظمت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، بالتعاون مع الأستاذ الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، وأحمد صيام مدير عام متحف الفن الإسلامي، برنامج زيارات علمية لمشرفي وأخصائيي معامل الترميم بمركز الترميم والصيانة والميكروفيلم، بالإدارة المركزية للمراكز العلمية، لمراكز الترميم في كل من متحف الفن الإسلامي، ومتحف الحضارة على التوالي خلال يومي ٥ و٦ مارس الجاري.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الثقافة للتواصل الفعال مع المؤسسات المعنية بصون التراث الثقافي.

يأتي البرنامج للوقوف على أساليب الترميم المتبعة وأحدث التقنيات التكنولوجية المستخدمة فى ترميم المواد العضوية.



ولاقت مبادرة دار الكتب والوثائق استحسان المؤسسات المضيفة، ونتج عن هذه الزيارات بحث أوجه تبادل الخبرات العلمية، وتنظيم ورش عمل مشتركة فى مجالات الترميم والصيانة والمعالجة في المستقبل القريب.



جدير بالذكر أن دار الكتب والوثائق القومية لديها عدة مراكز ترميم متميزة منها مركز ترميم الكتب والمخطوطات، ومركز ترميم الوثائق بمقر الدار بكورنيش النيل، بالإضافة إلى مركز الترميم بدار الكتب بباب الخلق. ويعمل بتلك المراكز عدد من الخبراء المتميزين تحت إشراف لجان علمية بعضوية عدد من الأكاديميين الكبار.

صورة من الفعالية