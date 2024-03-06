سياحة وفنادق الإسكندرية تنظم ملتقى التوظيف لطلاب وخريجى الكلية

نظمت كلية السياحة والفنادق بـ جامعة الإسكندرية، ملتقى توظيفيا لطلاب السنة النهائية وخريجي الكلية، اليوم، بمقر الكلية، بمشاركة 16 شركة فى مختلف التخصصات السياحية والفندقية (3 مطاعم ـ 7 شركات سياحية ـ 6 فنادق عالمية)، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة.

وقالت د.عبير عطية عميد الكلية، إن الملتقى يهدف إلى توفير فرص عمل لخريجى الكلية حيث تحرص الكلية على بناء شراكات مع الشركات والكيانات الكبرى العاملة فى مجال السياحة والضيافة، كما يعمل الملتقى على تعريف الطلاب بنوعية المهارات والقدرات المطلوبة فى سوق العمل.

أشارت الدكتورة دينا عز الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الملتقى يوفر فرص عمل وتدريب لطلاب الفرقة الرابعة، كما يوفر فرص تدريب صيفى لطلاب الفرقة الثالثة خاصةً برنامج (إدارة السياحة والضيافة والتراث) تمهيدًا لاختيار عدد منهم لتوظيفهم.

ونظم الملتقى تحت إشراف د.سمر القصراوى القائم بعمل رئيس قسم الدراسات السياحية والمدير التنفيذى للبرامج الخاصة بالكلية، وأعضاء هيئة التدريس، وعدد كبير من الطلاب والخريجيين، وممثلى كبرى الشركات السياحية وسلاسل الفنادق العالمية والمطاعم.

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