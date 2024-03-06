الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

صندوق النقد: مصر اتخذت إجراءات مهمة لتحسين اقتصادها

صندوق النقد
صندوق النقد

قالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة الصندوق المعنية بمصر، إن مصر اتخذت إجراءات مهمة لتحسين اقتصادها، مشيرة إلى أن مصر تواصل تقديم العديد من برامج الحماية الاجتماعية لتوفير مستوى معيشي جيد للمواطنين.

وأكد، خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء، أن منظومة التسعير المرن للجنيه ستسمح لمصر بالتعامل مع الصدمات الخارجية وتدعم السلطات لخفض التضخم.

وتابعت: "نرحب بتشديد السياسات النقدية للتقليل من التضخم لمواجهة ظاهرة الدولرة، كما نرحب برفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس بالإضافة إلى 200 نقطة الشهر الماضي".

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